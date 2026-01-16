學測應考心法曝！清大生：卡關果斷放棄 考完「想這個」別想考題

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

115學測將至，考生們在最後1天難免焦慮或緊張。15日，一名就讀國立清華大學的大一學生在Dcard分享自身學測應考經驗，從考前心態調整到各科作答策略，提供實用建議，盼能協助即將上場的學弟妹穩定情緒、從容應試，引發網友關注與討論。

115學測將至，考生們在最後1天難免焦慮或緊張。（示意圖／Unsplash）

原PO表示，自己為學測應屆錄取的大一生，距離考試僅剩幾天，期望學弟妹可以金榜題名、考上理想的校系。他分享，考試當天會攜帶數學題本複習，並建議早餐清淡、避免過飽，以免影響腸胃狀況。他也提醒，若在複習時發現某類題型仍無法掌握，「果斷放棄」反而能幫助考試時避免耗費過多時間。

廣告 廣告

在應試技巧上，原PO指出，數學科建議依序作答單選、填充與非選題，多選題則放在最後，作為時間充裕時的補強，遇到卡關題目應適時放棄，考後也不要反覆檢討題目，以免影響情緒。而英文科則強調先完成單字與文法題，再處理閱讀與作文，自然科則須特別留意時間分配、加快作答速度。

原PO也再次提醒：「考完試就不要再去想考題！」他提到，「很多人考完後眼睛紅紅的，彷彿絕望了一般，切記，不要陷入這類情緒」，他也提供的克服方法是「期待便當菜色」。貼文曝光後，正準備明天上考場的考生紛紛在底下留言表示，「謝謝啦～能在考前看到真是太幸運了」。

更多FTNN新聞網報導

學測倒數！文昌帝君「開智慧」拍頭影片瘋傳 網酸：還沒上台大就先進台大醫

申請入學想上頂大「考英檢、多益有用嗎」？網戳破關鍵：學測英文15級分幫助最大

K董張國煒親自駕駛！星宇航空開航鳳凰城 市長蓋雷哥率團來挺

