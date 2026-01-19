學測成績2月25日放榜 成績這樣查詢！

▲學測成績2月25日放榜。（圖／測驗中心提供）

[NOWnews今日新聞] 學測今（19）日即將落幕，學測成績將在2月25日正式公布，考生可在當天前往大考中心網站查詢個人成績。

學測成績2月25日公布成績、2月26日將寄發成績通知單，並同步開放成績複查申請，供對分數有異議的考生進行確認。成績公告後，各項招生管道將陸續啟動，繁星推薦預計在3月18日公布錄取名單；申請入學管道則於在3月31日公布第1階段篩選結果，最終的統一分發結果則定預計6月揭曉。

針對成績公布後的應對策略，全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐強調，考生在2月25日取得成績後應務實評估志願。由於申請入學第2階段面試與放榜時間較晚，若考生過早鬆懈，直到6月定案結果不理想才開始準備分科測驗，屆時將面臨準備時間不足的風險。此外，分科測驗不另行考國文與英文，直接採計學測分數，因此學測國英成績的優劣，將直接影響7月分科測驗選填志願的競爭力。

廣告 廣告

若決定參加分科測驗，考生須留意6月3日至6月16日的報名時程，考試將在7月11日與12日舉行。

建國中學老師莊珮柔日前表示，頂大醫學系採計社會科將改變競爭態勢，社會科考生增加，壓縮原本以社會組頂大科系為目標的學生，要有務實準備分科測驗的準備。

另外，隨著高教退場與產業發展轉型的背景下，104人力銀行職涯永續長王榮春表示，考生在填志願挑系所時，可以觀察系所的註冊率、師資梯隊完整性以及是否有合併傳聞等指標。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

學測前夕「開智慧」！猛巴考生頭49下：文昌帝君加持 廟方回應了

下週學測數學太難！阿伯搭訕教會她 筆跡被認出身分：根本中頭獎

學測倒數大學怎麼選？人力銀行揭露大學品牌力排名：成大排第一