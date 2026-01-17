學測打氣到神回「想做總統嗎」？解密蔡英文總統 Threads 爆紅現象的關鍵時刻

最近一週打開 Threads，你是不是也發現「野生小英總統」到處出沒？

她的帳號不是官宣布告欄，而是像一位懂你、懂梗、又會聊天的「資深脆友」。從留言區突然現身，到用大家熟悉的網路語言回話，每一則發言都像炸彈，讓人忍不住截圖轉發。現在的 Threads 河道上，根本快變成一張「小英總統出沒地圖」！

學測前夕不緊張，自嘲「英文」拉近距離

1 月學測登場前夕，當許多考生還在死記單字、焦慮到不想睡時，小英總統發了一篇暖心文。她先幽默自嘲：「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試。」沒有說教或口號，反而像一位「過來人」提醒大家：「一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生。」這份真誠立刻打動網友，留言區充滿驚訝：「現在總統都這麼親民嗎？」

總統級的「留友看」，讓台灣脆圈倒抽一口氣

如果說前一篇是暖心，那接下來這一幕就是純粹的社群衝擊。副總統蕭美琴分享青年交流日常，熱鬧的留言區中，小英總統突然現身，只留下三個字—「留友看」。

原本只是一般互動的留言串，瞬間被網友截圖轉傳：「誰懂在這篇看到蔡英文留這句的衝擊感」、「不可能，您也用這個說法欸我要笑死」。這一刻的小英總統，不只是回了一則貼文，而是直接證明她不只是「知道」這個平台，而是和我們真的活在同一個社群語境裡。

也正因如此，這句「留友看」才會被放大成一種集體驚呼——原來，總統級人物，也能這樣自然地融入 Threads 的日常。

小英金句跨出海外，90 萬粉絲朝聖「想做總統嗎？」

有網友問了一句簡單的日常提問：「如果今天不用考慮錢，你最想立刻做的是什麼？」小英總統神回一句「沒人考慮做總統嗎？」結果吸引多達 90 萬粉絲前來朝聖！大家在留言區一邊崩潰一邊補刀：「這是考慮就能做的嗎！」

這股熱度甚至橫掃到海外。Threads 官方發文詢問大家 2016 年的話題，小英總統主動回了一句冷靜且有重量的回應：「Ten years ago today, in 2016, I was elected President of Taiwan」讓台灣網友笑稱：「原來是我大統領喵英留言了」，成功帶領台灣脆友佔領留言區。

對台灣網友來說，這種「和我在同一個頻道上」的感覺很關鍵。小英總統知道什麼時候該丟一句話、什麼時候該認真安慰人，也知道社群裡有些用語不用解釋，大家就會一起笑。

放眼全世界，說她是「最跟得上社群節奏的國家元首級人物」，沒人敢說第二。這份自然、親民又精準的社群節奏，正是她受網友喜愛的關鍵。

