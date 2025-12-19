中部中心 ／ 許家程 黃信儒 台中報導

再過一個月，大學學測就要登場了，不少學生和家長難免緊張，除了得靠平時努力，不少校園也進行考生祈福活動，到文昌公廟參拜，台中幾所高中校方，不約而同準備了一種還沒成熟的水果，成了流行又搶手供品，到底是什麼呢？帶您一起去了解





學測拜拜祈求金榜題名 「抬青蕉」成搶手供品

文昌公廟人潮滿滿 各方學校都來參拜祈福 求考生金榜題名。（圖／翻攝畫面）









學測祈福參拜，校長高抬青蕉，現場響起掌聲，台中一中祈福團隊，來到文昌公廟參拜，其中這一大串青蕉特別吸睛！外皮都還是綠的又不好吃，怎麼大家拍手叫好呢？到底是什麼諧音梗啊？原來"抬青蕉"是一種祝福，校長解釋，希望同學都能如願考上頂尖大學。文華高中同學，也大玩諧音梗，男同學女同學，先把青蕉抬起來再說，整株青蕉串連根都還在，同學有抬有機會

台中女中也舉辦活動 準備一大串青色香蕉 抬青蕉。（圖／翻攝畫面）





台中女中也來一波抬青蕉。原來下個月17-19日，大學學測登場，各學校進行祈福拜拜，今年超流行抬青蕉，抬是台大，青代表清大，蕉諧音是交大，還有柳橙，代表的是成大。走一趟台中南屯文昌公廟，各學校祈福行程排的滿滿，也有家長做足功課，帶著諧音供品，像是肉粽包子等供品，替孩子祈福。廟方說，每年這個時間，都是參拜旺季，各方學校來團拜，就是，希望孩子心安定，好好準備考試，都能金榜題名。









台中私立曉明女中 校長為學測考生 寫祝福賀卡 預祝金榜題名。（圖／翻攝畫面）





