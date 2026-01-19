學測放榜考生如何抉擇？專家分析三管道

▲專家提醒二階放榜前，不要鬆懈在準備分科測驗上鬆懈。台科大去年高中生四技申請入學共有412個名額，示意圖。（圖／台科大提供）

[NOWnews今日新聞] 一連三天的學測今日為考生奮戰的最後一天，學測成績將在2月25日放榜，後續考生如何做出規劃，應該要走繁星推薦，還是申請入學，又或是要再戰「分科測驗」。全國高級中等學校教育產業工會理事長史美奐給考生建議，同時提醒，不要太早鬆懈，否則二階沒錄取，恐怕來不及準備分科。

學測2月25日成績放榜，後續啟動相關作業包含繁星3月18日放榜，若有面試落在5月、6月初放榜；申請入學則是3月31日公布第一階段結果、6月二階面試放榜。7月11至12日舉行分科測驗、8月初登記志願、8月13日公布錄取名單。

廣告 廣告

在現行升學制度中，第一個關卡是「繁星推薦」。史美奐表示，基本門檻為校內成績排名前50%，且原則上一校僅能推薦一名學生，因此特別重視在校成績表現；只要達到門檻，後續即進入比序階段。然而，此階段對明星高中與一般、偏鄉學校而言，差異相當明顯，曾有遇過建中校排第一的學生，因學測其中一科僅拿到14級分，選擇放棄繁星管道。

另，同時期也有「特殊選才」管道，但各校狀況差異極大，招生對象與條件皆不同，必須逐一詳讀各校簡章，但錄取名額少。

第二關為「申請入學」，也是絕大多數學生採用的升學方式。史美奐說，各大學、各系所設有不同門檻與倍率篩選，學生若能及早進行職涯試探，釐清興趣與方向，將有助於選系與準備。學校官網與簡章內容務必詳讀，才能在面試或書審被問及相關問題時，做出流暢且具體的回應。

最後一關則是「分科測驗」。史美奐說，多數選擇此途徑的學生，往往認為前段考試表現不如預期，希望透過分科進行「最後一搏」，但國文、英文只有在學測考一次，因此國、英沒考好也會影響分科測驗可以填寫的系所，部分對自己要求高的學生甚至直接展望明年。

史美奐表示，有些學生在學測後想「先走申請申請看看」，即使通過申請入學第一階段，卻無法保證第二階段一定錄取，然而在分科準備上鬆懈，導致最後措手不及；若中間沒有持續準備分科測驗，二階又沒上恐怕會對學生打擊很大，建議不要太早鬆懈。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

學測前夕「開智慧」！猛巴考生頭49下：文昌帝君加持 廟方回應了

下週學測數學太難！阿伯搭訕教會她 筆跡被認出身分：根本中頭獎

學測倒數大學怎麼選？人力銀行揭露大學品牌力排名：成大排第一