學測數學A有鑑別度！補教協會：頂標前標級分恐較去年降1分

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

115學年度大學學測今（17日）起一連3天舉行，第一天考數學A、自然，第二天考英文、國綜、國寫，第三天考數學B和社會。中華民國補習教育協會理事長劉益和表示，今年的數學A整體比去年稍難，但出題生活化，還出現廟宇抽發財金、網路遊戲合成道具等貼近生活的試題，題目有鑑別度，基本題型與困難題型並存，頂標與前標級分可能稍降1分。今年數學A五標預估約為：11、9、6、4、3。

廣告 廣告

中華民國補教協會理事長劉益和邀集星耀數學及自然團隊針對115學年學測第一天科目解題分析。由左至右化學老師周俞、理事長劉益和、數學老師劉星。

中華民國補習教育協會理事長劉益和，今天邀集多名補教老師分析學測數學A科與自然試題。劉星數學團隊表示，今年考題較去年較難，重定義與題意理解，其中代數40分、幾何40分、統計排組機率20分；單選題部分例如第4題問網遊總共可合成出多少種道具，需考驗閱讀能力；多選題部分，其中第9、10、11題必須熟悉定義才能解題，而第8題要找出遞迴關係式，對學生而言不容易，第12題考三次函數的一般式與中心。選填題中，第15、16題重觀念且要計算化簡，而第17題畫圖與三角關係不容易找出，也是考驗學生的一題，歸納而言，選填題整體也比去年較難。

而今年數A被考生稱為「大魔王」的混合題，以平行六面體出題，第18、19題目較容易可以把握，但是第20題試求平行六面體的體積與邊長最長距離，需要用到空間向量的垂直體積、合成、距離等觀念，計算量偏大難度高不易拿分，考生必須注意時間掌握。

115學年學科能力測驗自然科下午登場，中華民國補習教育協會理事長劉益和，邀請星耀自然團隊協助分析試題，周俞老師表示，今年考題文字敘述量比去年多一些，題組實驗數據也偏多，今年不意外的諾貝爾獎照慣例列入考點，包含諾貝爾2019年的物理獎，以及2023年的化學獎，物理、地科難度較高，化學、生物則和往年持平，預估頂標13級分，主要因為高分群穩定表現，前標則降為11，均、後、底標維持與去年相同，分別為9、7、5。

周俞老師也提出各科出題特色，其中物理科最為「搶戲」，題型靈活呼應時事，包含台灣晶片先進製程、EUV等，估計是學生作答時會遇到解答上的難點；生物的部分考題偏基本盤，演化篇章節偏多，只要熟讀課本容易拿分；地科沒有太多變化，文字敘述需仔細閱讀，並留意單位上的陷阱；化學考題則相對均勻分散，雖然出題範圍出現諾貝爾2023年的化學獎量子點，但包含溶解度、有機化學、實驗數據等考題中規中矩，只要按照表格題目數據敘述去解題，作答時不會有太大的問題。

更多FTNN新聞網報導

機車族注意！警點名「3大常見違規」 方向燈用錯時機恐挨罰3600元

沒看到標價！他嗑光飯店零食「退房被多收7000」 過來人曝：免費的會先講

蔡英文也愛的香菜竟是「農藥殘留」冠軍！違規率突破3成 平均每3件就有1件違規

