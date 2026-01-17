學測數學A登場！發財金、網遊入題「貼近生活」 全教會估：分數較去年上升

115年學測（松山高中考場）。李政龍攝



115學年度學測今（1/17）登場，首節考科為數學A，全國教師會數學A科評論教師群分析指出，今年試題相較去年整體偏易，情境貼近日常生活，考生只要熟悉課程內容、基礎概念掌握穩定，即有機會取得高分，整體成績分布預估較去年上升。

台北市立松山高中教師簡廷豐說明，今年試題特色之一是融入時事與生活情境。像第1題以過年抽發財金為題材，結合吉祥如意的文化意涵；第4題則將網路遊戲情境帶入考題，連結數學課程中的排列組合單元，讓學生在熟悉的生活脈絡中作答。至於創新題型，第2題出現高斯函數，只要理解題目定義並正確代入，即可順利求解。

在題型設計上，今年混合題型配分約15分，除了單選題，也包含非選擇題。簡廷豐指出，例如第20題探討平行六面體的體積，需運用向量外積的性質，整體設計合理且符合教學重點；而第9題則屬於探究實作題型，透過T分數評量方式出題，可視為課堂所學Z分數概念的延伸，考驗學生理解與應用能力。

教師群觀察，今年考卷中向量相關題目比例偏高，對於在向量單元學習扎實、概念精熟的考生相對有利。評論教師指出，試題未刻意刁鑽，重在檢核學生是否確實掌握高中課程核心內容，符合學測評量精神。

參與本次數學A科試題評論的教師包括國立員林家商謝一帆、國立員林崇實高工邱冠鈞、國立基隆女中張書瑋、國立蘭陽女中陳敏晧、雲林縣私立正心高中江冠逸、台北市立中山女中林奕廷，以及台北市立松山高中簡廷豐。

