學測數學A網遊、發財金入題 難易評價分歧

（中央社記者陳至中台北17日電）115學年度學測數學A試題，出現廟宇抽發財金、網路遊戲合成道具等貼近生活的試題，但難易度評價分歧，全教會認為比去年簡單，全中教則認為稍難。

今年數學A第1題以財神廟抽發財金活動切入，要考生從每次出現「吉」、「祥」等機率條件，判斷獲得獎金的期望值。第4題則是年輕人熟悉的網路遊戲問題，讓考生判斷6種基本材料、10種進階材料在規定的合成條件下，總共可以合成出多少種道具。

全國教師會（全教會）解題團隊指出，上述題目都貼近生活，考生如果熟悉課程內容，並理解題目情境，應該能順利解題，和去年相比整體較易，預估分數可能較去年上升。

全教會也提到，這份試卷考到「向量」的比例較高，熟悉相關觀念的考生，更容易拿到高分。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊則認為，數A考題「中偏難」，較去年難易度稍難。基本題比去年少，但好在各大題的難易度，都是「由易漸難」排列，考生順著題序寫較不容易卡關。預估均標比去年降低1級分，但頂標與去年相同。（編輯：李亨山）1150117