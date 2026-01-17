學測數學A「史上最難」 高中老師：數B跨考30％題目會卡關

有高中數學老師認為，115年學測數學A是史上最難，圖為松山高中考場。李政龍攝



115學年度大學學測登場，今天（1/17）第一天考數學A，高中數學科老師認為難度比去年提升，多選題不易作答，修習數學B的學生若跨考更會卡關，試題可說是歷年最難。

學測第1節考數學A，大考中心於考試結束後，邀請台北市高中數學老師分析考題。

陽明高中數學老師蘇順聖指出，今年數學A出題比率來看，高一占4、高二6成，難度比去年提高，需要理解的數學觀念較多，題幹敘述雖然明確，不過要掌握足夠數學概念才能下筆，他自己作答花了比過去更多時間，老師們討論時也比較久，學生答題時想必也不會太愉快。

蘇順聖認為，今年數A試題可強烈區分出高中修數A與數B的學生，其中有大約30％的題目，在校修數B的考生可能無法解決，在這份考卷中會卡關很久，負擔太大，整體難度應該是歷年最難；就算是修數A的考生，掌握課本知識後也要花很多時間解題。

建國中學數學老師許為明說，數學A難題確實不少，例如單選第5題考的是敏銳的觀察力，除了看懂題目，也要觀察題目條件和答案的關聯，在過去學測很少見；多選12題則是未知數太多，學生解題可能解到懷疑自己。

