學測數A師認歷年最難 高二比重高、多選題易卡關

（中央社記者許秩維台北17日電）學測今天第1節考數A，台北市高中數學科教師群認為，今年試題高二比重近6成，難度比去年提升，題幹敘述明確但不好下筆，學生可能在多選題卡關很久，試題應該是歷年最難。

115學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，第1節考數學A，教育部於數A考試結束後，邀請台北市高中數學科教師群協助分析試題。

陽明高中教師蘇順聖說明，今年數A試題高二課程比重近6成，難易度比去年提高，雖然題幹敘述明確，卻不好下筆，考生須能清楚掌握數學概念，以他自己為例，作答比歷年花更多時間，推估學生答題時，心情也可能不會太愉快。

廣告 廣告

試題特色方面，蘇順聖提到，今年數A試題可強烈區分出高中課程修數A（高數學需求） 或數B（低數學需求）的學生，數B學生若來跨考今年數A，可能有30%的題目無法解決；今年數A多選題難度高，對學生來說負擔太大，可能會卡關很久，整體試題難度應該是歷年最難。

建國中學教師許為明提到，這份試卷難題不少，例如第5題需要敏銳的觀察力，考生不僅要看懂題目，還要觀察題目條件和答案之間的關聯，第12題則是未知數太多，學生可能看到就想放棄，作答時考驗耐心；今年數A試卷前面就有不少難題，可能讓學生作答時失去信心。（編輯：李亨山）1150117