學測數A歷年最難？ 考驗幾何、繪圖能力 自然科題目生活化、難度適中

115學年度大學學測今（17）日登場，本日的考科為數學A與自然科。針對數學A，有高中數學老師分析，本次考題偏難，不利於在校修習數學B的考生作答，更直言「解題解到懷疑自己」，認為是歷年最難的數學A；至於自然科，考題涵蓋諾貝爾獎、DNA等內容，專家分析今年自然科試題整體難度適中，五標預估與去年相近。

抽發財金、網路遊戲融入試題 考驗幾何、繪圖能力

今年學測數A試題難度中偏難，基本提比去年少。圖／台視新聞

學測第一天考試落幕，不過第一科數學A讓不少學生備感壓力。全中教指出，今年試題融入「抽發財金」、「網路遊戲」等情境，整體難度屬於「中偏難」，基本題較去年少，題目著重學生的幾何概念與繪圖能力。

預估數A均標6級分！建中數學老師：解題花時間

今年學測數A預估五標。圖／台視新聞

陽明高中數學老師蘇順聖表示，以歷年來看，「這次解題是花最多時間的一次」；對於在校修習數學B的考生來說，預估約有30%的考題無法處理。另有建國高中數學老師指出，今年數學A難題不少，「解題解到懷疑自己」，並預估頂標11級分、均標6級分。

自然科難度適中高度生活化 登月核能、晶片入題

今年學測自然科考題難度適中。圖／台視新聞

自然科方面，專家認為整體「難度適中」，題目納入登月核能、潮汐發電、晶片製程等內容，題目高度生活化，預估頂標13級分、均標10級分。補教物理老師李宏泰指出，物理部分難度高於去年，生物、化學與地科相較以往更為容易，題目也觸及台積電微影技術，以及必修物理會用到的能階躍遷、反射等觀念。

今年學測自然科預估五標。圖／台視新聞

前總統蔡英文於社群平台發文說，近期時常有學生留言請她「救救他們的英文」，蔡英文也幽默回應並為考生加油打氣。圖／翻攝自Threads@tsai_ingwen

另外，學測第二天將迎來英文科考試，有考生在社群平台標註前總統蔡英文，喊話「救救他的英文科目」，意外獲得本人回應。蔡英文幽默表示，雖然她叫蔡英文，但救不了大家的英文考試。蔡英文也為考生打氣，「一次的考試只是決定你的學校，不會決定你的人生」。

