學測數A由易到難 發財金、網遊合成道具入題

（中央社記者許秩維台北17日電）學測今天第1節考數A，協助審題的入闈教師認為，試題由易而難排列，多選題選項設計具引導性；情境題文字淺顯易懂，用抽籤獲發財金、網遊用材料合成道具等考數學概念。

115學年學科能力測驗今天舉行第1天考試，第1節考數學A，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題。

審題教師透過書面資料分析，數A試題由易而難排列，多選題選項設計具引導性，多數試題親民，學生一看到題目就會有解題想法；大部分試題以測驗基本知識為主，部分試題結合兩個或多個概念，評量跨章節單元的統整能力。

試題特色方面，審題教師認為，情境題文字敘述淺顯易懂且接近真實情況，例如第1題考抽籤獲發財金的期望值，第4題考計算網遊不同材料可合成的道具數，第13題以通過英聽檢定和學位類別的情境來評量貝氏定律。

審題教師表示，今年試題特別重視幾何概念，例如混合題以平行六面體為素材，評量空間向量運算、平面方程式、外積等概念，提醒考生學習幾何單元時，不要抗拒作圖，多點圖像更能掌握解題方向。（編輯：李亨山）1150117