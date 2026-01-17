學測數A第5題有挑戰 考線性組合、空間向量觀念

（中央社記者陳至中台北17日電）115學年度學測數學A第5題，是各大解題團隊公認的難題之一，結合線性組合應用、行向量、矩陣、空間向量內積運算等觀念，相當考驗學生跨單元理解能力。

中華民國補習教育協會（以下簡稱協會）今天邀請補教老師分析115學年度學測數學A試題，認為整體比去年難，重定義和題意理解，代數占40分、幾何40分、統計排組機率20分。

其中第5題是少見的題型，考生可能會卡住；第8題要找遞迴關係式；第17題畫圖與三角關係不易找出；第20題計算量偏大，這些都是這份試卷的難題。

廣告 廣告

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊也指出，第5題概念多且廣，主要是線性組合應用，結合了行向量、矩陣、空間向量內積運算等觀念，對多數考生而言屬難題。

得勝者文教解題團隊教師解創智分析，第5題經過精心設計，考生如果能觀察到題目數字的安排規律，可以很快找到答案，否則就須大量計算。

學習王科技、勝選學習顧問解題團隊林名揚指出，第5題充滿陷阱，考驗學生思慮是否週延，恐怕很多考生怎樣都不會想到，答案會是「無窮多個」。（編輯：李亨山）1150117