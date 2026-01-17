學測數A結束！教師：較難題目偏多、恐為近年最難

115學年度大學入學考試學科能力測驗今（17）日登場，首日考科為數學A與自然科。其中第一節數學A上午已結束，有教師直言今年中間偏難的題目偏多，甚至可能是近年最難的數A。

數A考試結束後也有不少專家舉辦解題記者會，指出本次數學A整體難度屬於「中間偏難」，並公布預測五標為，頂標11、前標9、均標6、後標4、底標3。

有數學老師分析，今年計算量比往年更大，重計算、計算能力強的同學相對更具優勢；整體以幾何分析居多。也有不少學生考完表示，單選題相對容易，但手寫題花費不少心力。

此外，針對近期命題趨勢，題目愈來愈講求素養，專家指出，未來學生準備學測時，可能更需要加強相關要點。

