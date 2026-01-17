學測數A網遊、發財金入題 北市教師群認歷年最難

學測今天第一節考數A，出現廟宇抽發財金、網路遊戲合成道具等貼近生活的試題，全教會認為比去年簡單，全中教則認為稍難。台北市高中數學科教師群認為，今年試題高二比重近六成，難度比去年提升，題幹敘述明確但不好下筆，學生可能在多選題卡關很久，試題應該是歷年最難。

115學年學科能力測驗17日登場，第一天考科為數學A、自然。圖為台北市內湖高中考場，考生與家長擠滿考場外走廊。（中央社）

115學年學科能力測驗今天舉行第一天考試，第一節考數學A。第1題以財神廟抽發財金活動切入，要考生從每次出現「吉」、「祥」等機率條件，判斷獲得獎金的期望值。第4題則是年輕人熟悉的網路遊戲問題，讓考生判斷6種基本材料、10種進階材料在規定的合成條件下，總共可以合成出多少種道具。

全國教師會（全教會）解題團隊指出，上述題目都貼近生活，考生如果熟悉課程內容，並理解題目情境，應該能順利解題，和去年相比整體較易，預估分數可能較去年上升。此外，這份試卷考到「向量」的比例較高，熟悉相關觀念的考生，更容易拿到高分。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊則認為，數A考題「中偏難」，較去年難易度稍難。基本題比去年少，但好在各大題的難易度，都是「由易漸難」排列，考生順著題序寫較不容易卡關。預估均標比去年降低1級分，但頂標與去年相同。

另外，教育部於數A考試結束後，邀請台北市高中數學科教師群協助分析試題。

陽明高中教師蘇順聖說明，今年數A試題高二課程比重近六成，難易度比去年提高，雖然題幹敘述明確，卻不好下筆，考生須能清楚掌握數學概念，以他自己為例，作答比歷年花更多時間，推估學生答題時，心情也可能不會太愉快。

試題特色方面，蘇順聖提到，今年數A試題可強烈區分出高中課程修數A（高數學需求） 或數B（低數學需求）的學生，數B學生若來跨考今年數A，可能有30%的題目無法解決；今年數A多選題難度高，對學生來說負擔太大，可能會卡關很久，整體試題難度應該是歷年最難。

建國中學教師許為明提到，這份試卷難題不少，例如第5題需要敏銳的觀察力，考生不僅要看懂題目，還要觀察題目條件和答案之間的關聯，第12題則是未知數太多，學生可能看到就想放棄，作答時考驗耐心；今年數A試卷前面就有不少難題，可能讓學生作答時失去信心。