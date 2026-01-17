學測數A網遊情境題不難 沒玩過反更容易作答

（中央社記者陳至中台北17日電）115學年度學測數學A，出現網路遊戲合成材料題，補教解題老師分析，題目屬「中偏易」的排列組合問題，沒玩過網遊的考生，反而不容易被題目情境卡住，更容易作答。

數學A第4題敘述網路遊戲常見的合成材料問題，要考生判斷6種基本材料、10種進階材料，在一定的規則下，總共可以合成出多少種道具。

得勝者文教解題團隊解創智分析，這一題如果把背景拿掉，就是「中偏易」的排列組合問題，考生完全沒玩過網遊也沒關係，只要能冷靜下來，看清題目給的條件，應能順利解出答案。

廣告 廣告

解創智幽默地說，沒玩過網遊的考生反較有優勢，因為題目提到「若3種材料均為基本材料，則合成結果必為同一種草藥」，遊戲中應該很少會有這樣的設定，玩過網遊的考生可能會有「包袱」，反而容易卡住。

解創智分析，這份試卷的難題在第5題，考驗觀察能力，須看穿數字安排，不然就要花很大的力氣去計算。另一個難題是第20題，可能是新課綱以來計算量最大的混合題，且考生即便算對了，論述不夠完整、沒把所有情況都寫出來，也難以拿到全部分數。

學習王科技、勝選學習顧問解題教師林名揚表示，這份考卷的生活情境題，一如預料是出在排列組合、機率觀念，出題設計是希望考生了解生活中「到處都是數學」。

林名揚分析，不論是第一題抽發財金、第4題網遊合成材料，都不算太複雜的情境，甚至比模擬考還要簡單一些，考生應該不會被困住。

同一解題團隊的莊小寬指出，選填題第17題是全卷公認的「魔王題」，綜合了向量、三角函數及三倍角公式等多項知識點，計算量大且需自行分析圖形條件，是區分頂尖學生的重要關鍵。至於非選擇題的題組，呈現兩易一難的階梯式分布，合理性優於往年。

得勝者文教團隊認為今年考題「四平八穩」，難題計算量偏大，預估五標（頂、前、均、後、底標）依序為11、9、6、4、3級分，與去年一致。

學習王科技、勝選學習顧問解題團隊則認為，今年數學A的難易度安排較去年合理，沒有連續好幾題難題，但考量考生作答信心度，也可能略為提升一些，預估五標依序為11、9、7、4、3級分，均標較去年增加1級分，其餘不變。（編輯：李亨山）1150117