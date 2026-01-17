學測數A落幕！39人突發傷病「水痘、氣胸都有」 發財金、網遊入考題

記者柯美儀／台北報導

大考中心說明數A考生出缺席情況及試題內容。（圖／記者柯美儀攝影）

115學年度學科能力測驗今（12）日登場，考科數學A測驗於上午結束，大考中心表示，今年報名考試人數為92951人、實到90585人，缺考人數為2366人，較去年略多一些。因應突發傷病狀況，數A另加開3間備用試場，包含水痘、氣胸及慣用手受傷等情形，採單獨應考，合計至少39名考生使用備用試場。

大考中心主任張新仁表示，今年缺考人數比去年稍微多一些，此外，今年共有至少36名考生因突發傷病申請應試，動用22間備用試場；其中數A考科另加開3間備用試場，包含水痘、氣胸及慣用手受傷等狀況，採單獨應考，合計至少39人因突發傷病使用備用試場。

試題方面，大考中心顧問沈青嵩說明，整體試卷難易適中。此次數A有不少基本題型，如第4題考驗學生從題文中擷取資訊，並利用基礎排列組合技巧得出答案；第13題考基本條件機率的運算等。除了考驗考生基本功，試題中也包含不少跨單元題型。

沈青嵩指出，該份試卷著重傳統數A重點觀念，包含多項式函數、三角函數圖型、向量與矩陣計算，如第11題結合直線方程式與三角函數圖形，檢核考生抽象思考能力；第12題有別於傳統三次多項式函數命題方式，考生須依題意正確假設方能作答。

情境題方面結合生活情境，單選1，財神廟舉辦抽發財金活動，請考生試算獲得獎金的期望值；單選4，以網遊材料合成道具（草藥、食物、藥水）為情境，評量考生能否依合成規則「有系統計數」，得出合成的道具種類；第13題以通過英聽檢定及學位類別評量貝氏定理。

