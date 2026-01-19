學測數B取材生活化難度適中 彩券投注金額、飲料甜度稀釋入題

學測今天舉行最後一天測驗，第一節考數B，審題老師分析，今年試題取材多元，包含公益彩券投注金額、福袋中獎機率、飲料甜度稀釋等入題，結合情境化敘述，考驗學生能否用數學概念解決生活問題。只要考生掌握正確觀念，計算都不會太難，且有四分之一是數B專屬試題，和數A有所區隔，對修習數B學生較有利，整體難易適中。

115學年學科能力測驗19日舉行第三天考試，考數學B、社會。圖為考生步入國立高雄師範大學附屬高級中學考場，準備應試。（中央社）

115學年學科能力測驗今天舉行第三天考試，第一節考數學B，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題，教育部則邀請台北市高中數學科教師群解析試題。

審題教師透過書面資料分析，今年數B試題取材多元，例如公益彩券投注金額、領海基線、福袋中獎機率、飲料甜度稀釋等；試題文字簡潔、題意明確，只要觀念正確，計算就不會太繁複，試題設計循序漸進，具引導效果，整體難易適中。

試題特色方面，審題教師提到，數B獨有內容多，例如第4題模擬船隻沿不同緯度航行、第11題以不同立燈燈罩評量可能的圓錐截痕、第17題以單點透視法將空間中的點繪製在畫布上等；第15題將內容表格化，評量考生能否正確擷取資訊，轉換成數學式解決問題。

建國中學教師郭仲祐表示，今年約半數試題結合情境化敘述包裝，考驗學生能否用數學概念解決生活問題；題目文字量適中，敘述簡單明確，每個大題大致依照難易度排序，有四分之一是數B專屬試題，相較去年略增，也和數A有所區別。

陽明高中教師蘇順聖指出，過往數B試題會有一些和課本相似的基礎題目，今年基本題不少都經改寫，測驗考生是否掌握核心概念，只要觀念正確，計算都不會太難，似懂非懂的學生作答就會花比較多時間；今年也有數B特有試題，和數A區隔，修數A跨考數B的學生可能比較不熟悉，但對修習數B的學生較有利。