學測數B專屬試題占1/4 彩券福袋飲料稀釋入題

（中央社記者許秩維台北19日電）學測今天第1節考數B，試題取材多元，例如公益彩券投注金額、福袋中獎機率、飲料甜度稀釋等入題，只要觀念正確，計算都不會太難，有1/4是數B專屬試題，和數A有所區隔。

115學年學科能力測驗今天舉行第3天考試，第1節考數學B，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題，教育部則邀請台北市高中數學科教師群解析試題。

審題教師透過書面資料分析，數B取材多元，例如公益彩券投注金額、領海基線、福袋中獎機率、飲料甜度稀釋等；試題文字簡潔、題意明確，只要觀念正確，計算就不會繁複，試題設計循序漸進，具引導效果，整體難易適中。

試題特色方面，審題教師提到，例如第4題模擬船隻沿不同緯度航行、第11題以不同立燈燈罩評量可能的圓錐截痕、第17題以單點透視法將空間中的點繪製在畫布上，這些都是數B獨有的內容；第15題將內容表格化，評量考生能否正確擷取資訊，並轉換成數學式和解決問題的能力。

建國中學教師郭仲祐表示，今年約半數試題有結合情境化敘述來包裝，評量學生能否用數學概念解決生活問題；題目文字量適中，敘述簡單明確，每個大題大致有照難易度排列；有1/4是數B專屬試題，比去年略增，也和數A有所區別。

陽明高中教師蘇順聖指出，以前數B會有一些基本題和課本相似，今年基本題不少都有經過改寫，測驗考生是否掌握核心概念，只要觀念正確，計算都不會太難，似懂非懂的學生，作答時就會花比較多時間；今年也有數B特有試題，和數A區隔，修數A來跨考數B的學生可能比較不熟悉，但對修數B學生的會比較有利。（編輯：李亨山）1150119