學測數B挑戰升級！補教預估頂前標降1級分

115學年度大學學測今天第三天，上午首節考數學B，補教數學B解題老師解創智指出，今年考題是新課綱以來相當好的考題，對學生而言具有挑戰性，因此預估頂標、前標都比去年降1級分。

得勝者文教預估數學B五標，分別為頂標11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分，頂標跟前標比去年下降1級分，均標、後標、底標則與去年相同。

解創智表示，今年數學B整體而言對考生比較辛苦，單選題難度中等，考生大多數可以順利寫完，單選題第6、7題需要停頓一下把語意看清楚。多選題比較有挑戰，其中三角週期性圖形比較辛苦，要熟讀三角公式，往下述續比較要花點時間；選填計算比去年稍微繁雜。

解創智說，整體來看，今年題目基本題比往年少，容易困住比較多，計算量比去年稍微多一點，題目完整以數學B為主命題，過去考試沒有這樣安排，今年要知道原理才能下筆，讓教學正常化一點。

補教老師解涵清表示，今年最難題目是填充題第17題，要充分理解單點透視原理，單點透視要將3D圖形投影到平面座標，還要用直線方程式，才能把3D圖形投影在平面，這題目除了空間座標跟單點座標，跨考單點透視、空間幾何、直線概念，具有鑑別度的考題。

