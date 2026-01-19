學測數B鑒別度升高 教師：不只拼計算！單點透視、燈罩題拉開差距

【記者黃泓哲／台北報導】115學年度學測今(19)日登場，數學B科率先引發討論。學習王科技與勝選學習顧問今日舉辦「115學測解題分析記者會」，並攜手台南市瀛海中學、嘉義市嘉華中學，邀請數學名師林名揚解析今年試題。林名揚指出，今年數B整體計算量比去年少，但題目設計更靈活，重視理解與推理，對考生的思考深度要求提高，整體難度與去年相近，預估頂標約落在12級分。

林名揚分析，今年數B「素養導向」特色相當明顯，題目不再只考公式，而是結合生活與空間概念。其中，「經緯度」題型如預期入題，考驗學生是否能將地理概念轉換成數學圖像；首次出現的「連續複利」題目難度不高，但已透露未來可能成為常客。這類題型提醒考生，數B不能只靠背公式，必須真正理解概念。

最受矚目的，是第17題「單點透視」題型，以及以燈罩大小變化為背景的「圓錐曲線」題目。林名揚指出，這類題目結合空間感、座標與邏輯推理，鑑別度相當高。即使計算能力不差，只要空間想像力不足，就可能卡關，對想挑戰頂尖大學的考生來說，是拉開差距的關鍵題。

不過，今年試題也暗藏不少「陷阱」。林名揚提醒，第5題與第12題帶有遞迴與流程式思考概念，解題時每一步都必須非常精準，只要前面一個小錯，後面就會一路錯下去。更麻煩的是，選項設計往往讓算錯的考生也能選到「看似合理」的答案，粗心就可能連續失分。

全教會與多位高中教師也指出，今年數B題目文字完整、資訊量大，若沒耐心讀題，很難下筆。試題涵蓋時事、跨科、生活情境與探究實作，如領海基線、星星繞北極星旋轉、公益彩券與福袋等，都是希望學生能把數學真正用在理解世界上。專家建議，未來考生應加強空間名詞理解與邏輯推理能力，才能因應越來越靈活的學測命題趨勢。

