學測數B難度「中規中矩」 北市跨組考生直呼友善

大同高中考場。(記者董冠怡攝)

〔記者董冠怡／台北報導〕大學學測第三天也是最後一天，上午9點20分至11點進行數學B測驗，考生受訪說，今年題目「中規中矩」，跟歷屆試題難度相差不大，對自然組而言，相對友善。

中山女高陳同學表示，自己是自然組，跟數Ａ相比，數學B題數不多，答題、檢查時間充裕，對跨組考生來說蠻友善的，而且今年數學B和去年相比，難易程度差不多，像是舉證、排列組合均屬基本題型，不會讓人覺得太過刁鑽，透視題也僅一題，較難的題目是在線或圓，尤其手寫部分主要聚焦於圓定理，應該是出自課本第一冊章節。

延平高中楊同學說，考前頻繁刷題，今年數學Ｂ考題難易適中，寫起來還算順手，對填充題型蠻有信心的，為了把握時間作答，有先想好，如果遇到不會的題目就先跳過，盡量避免糾結在某一題，以防沒時間寫其他題。

