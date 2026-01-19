學測數B魔王題曝光！「單點透視」考倒跨考生 解題關鍵看這裡

今（19）日為115年學年度學科能力測驗第3天，上午項目為數B，試卷本身計算量並不大，而是著重於考生邏輯推理、觀念理解能力，同時也融入生活情境、跨領域內容如船隻航行、統計數據、機率分析等。（賀培晏攝）

今（19）日為115學年度學科能力測驗第3天，上午項目為數B，試卷本身計算量並不大，而是著重於考生邏輯推理、觀念理解能力，同時也融入生活情境、跨領域內容如船隻航行、統計數據、機率分析等，大考中心邀請台北市高中教師團協助解題，教師團指出，本次試卷難易度適中、契合數B希望達成的「掌握數學基本觀念」，想拿到基本分並不難，不過仍有鑑別程度的魔王題目。

建國高中教師郭仲祐指出，今年數學B約有四分之一為「數B專屬題目」，比往年稍增一點，但整體上差異並不大，而綜觀試卷題目，多數為課本例題再經包裝轉換，可藉此判斷學生是否有掌握數學核心觀念，不過也有較為困難試題，例如選填第17題，該題結合單點透視與空間概念，相當考驗數B學生能力，而對於數A的跨考生來說，由於課程內容未含單點透視，因此解題上也會相對吃力。

建國高中教師許為名表示，數B與數A最大差異在於，數B有許多獨有、跨領域的內容，例如有的題目結合地理課程的經緯度，對於數B學生來說就有解題上的優勢，至於魔王題目為考驗單點透視法，對於沒有學過相關課程的數A學生來說，短時間內會不知從何下手，此外，單點透視本就是近年常出的魔王題目，今年更結合空間概念，因此也比往年較難一些，不過，整份試卷仍不到非常難，只要活用所學，還是能解決大部分題目。

陽明高中教師蘇順聖提到，由於多數題目為課本例題轉換而成，因此只要學生有掌握到核心概念，基本上都可以透過短短幾行算式得出答案，不容易因為計算失誤而失分，也就是說，只要有建立起正確的基本觀念，就能夠拿到分數。

大考中心強調，數學B命題主軸符合課綱範圍，重視觀念、推理與應用，並透過生活化與跨領域題材，引導考生展現整合能力，整體試卷設計具鑑別度，也符合素養導向評量目標。

