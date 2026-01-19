學測數B 台中考生稱計算不複雜難易適中

大學學測數B今登場。(記者蘇孟娟攝)

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大學學測數B，有台中考生表示，今年計算量不大也不複雜，沒有觀念繞太多彎的題型，也少有陷阱題，手寫題也還能應付，除選填考透視題因敘述較抽象，要搭配作圖以利解題較具難度外，整體難易度適中，跟去年難易度差不多，不少人提早交卷。

台中一中黃姓考生指出，今年數B有一、兩題基本觀念應用得分題，社會組限定範圍的題目也有約3題，整體試題計算量不大，也不複雜，少有要觀念繞多重彎的燒腦題型；至於手寫題考圓的軌跡與方程式也不難，連證明題都很好下手。

台中一中吳姓考生也說，今年題目幾乎沒有陷阱題，多沒有繞很多彎的觀念才能解題，題幹也敘述簡潔好抓重點。

黃姓與吳姓考生另指出，僅選填一題考透視較具難度，因敘述抽象不易抓重點，但其實只要設法把立體圖，用題目給的基本條件畫成平面圖，就能解出答案；兩人均說，今年難易度適中，還提早交卷。

