學測數B「血統純正」 大小燈罩情境考圓錐截痕

（中央社記者陳至中台北19日電）115學年度學測數學B第11題，以大小燈罩的情境，考驗學生是否能融會貫通「圓錐截痕」知識，是「血統純正」的數B單元，且題目複雜度勝過以往，只讀過數A的考生恐怕不會解。

現行108課綱將高中數學分流為數A、數B，其中數A是高數學要求，對應理工、商管等科系要求，數B則較適合人文、社會領域的學生。兩者不只是難度有別，單元也有一些差距，學測也分成兩科考。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）解題團隊指出，今年學測應該是「數B血統最純正的一年」，數B不再是「簡易版數A」，而是具備獨特素養的考科。

全中教團隊以第11題為例，出自數B獨有單元「圓錐截痕」，利用燈罩光影投射在地面上的圖形，考驗學生對橢圓、拋物線定義的邏輯判斷，而非死背定義。

全國教師會解題團隊、台北市松山高中教師簡廷豐接受中央社電訪表示，第11題使用生活化的情境，讓學生判斷大小燈罩在固定頂點、軸線下，「圓錐截痕」在怎樣的情況下會是橢圓、拋物線、雙曲線等。過去學測也有類似題目，但今年複雜度更勝以往，考生要同時考慮大、小燈罩，而不是單一情況。

員林崇實高工教師邱冠鈞表示，除了第11題，第17題考「單點透視法」概念，也是數B獨有的題目，著重對「消失點」概念的理解，並要求將空間中的直線關係，轉換到平面上的對應直線。考生如果看清題目給出的已知條件，計算並不困難。

得勝者文教解題團隊教師解創智、解涵青表示，以往大家都會認為，數A考生不用特別準備，都能「裸考」數B，但以今年這份試題而言，第11、17題都是數B獨有單元，如果沒有特別讀過，恐怕會覺得「有點被擋到」。從另一個角度來看，也是在保護數B考生。

中華民國補習教育協會解題團隊教師儒星指出，第17題是難題，因為涉及空間觀念，考生須對空間有一些想像，「腦中要有圖形」，還要計算出來，需要一點時間。今年考題排列並非「由易到難」，需要考生辨別難易題目的能力，合理調整解題順序。

學習王科技、勝選學習顧問解題教師林名揚表示，今年單點透視出得非常靈活，圓錐截痕題目也出得非常漂亮，都是非常有鑑別度的題目，整體計算量沒有去年大，但靈活度更高。

得勝者文教預估數B五標（頂、前、均、後、底標）依序是11、9、6、4、3，因題目較難，頂標、前標估較去年降低1級分；學習王科技、勝選學習顧問認為須考量會有許多高手跨考數B，預估五標依序12、10、6、4、3，和去年一致。（編輯：管中維）1150119