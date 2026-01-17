學測明日續考仍不開冷氣 大考中心：氣溫預報未達標

15學年學測17日登場，不少考生一早抵達考場，在教室內熟悉環境並衝刺準備。（姚志平攝）

115學年度大學學測於今（17）日舉行首日考試，在高雄女中考場有家長反映，南部出太陽，考場卻連窗戶與電扇都不能開。大考中心回應，依簡章規定，考生可在當下向監試人員反映，並於預備鈴響後徵求全體考生同意，就能開窗、開門，但不包含開電扇；而18日全國考場同樣未達開放冷氣的氣溫標準，還是不開冷氣。

大考中心主任張新仁表示，簡章已載明，考生若於應試時覺得試場光線、溫度或突發聲響影響作答，應立即向監試人員反映；若感到悶熱，可在不影響正式考試時間下，由監試人員利用如預備鈴時間，爭取考場學生同意，只要考生同意就能開門窗。不過，這不包含開電風扇，因各考場設備狀況不一，且可能有噪音或吹拂干擾等疑慮。而監試人員若要調查開窗、開門意向，也不得占用、中斷正式考試時間，否則需賠償時間給考生。

至於明（18）日考試是否可以開冷氣，大考中心也已發布公告，依中央氣象署的18日天氣預報資訊，各考（分）區所在鄉鎮市區，明日考試期間內任一個時段的溫度預報，均未達開放試場冷氣標準攝氏28度（含）以上，故所有考（分）區試場均不開放冷氣。

