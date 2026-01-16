學測明登場！專家揭考前必看「玄學清單」 衣服顏色、進考場方式有講究

生活中心／林昀萱報導

學測將在1月17日到19日登場，專家分享「考試玄學」清單。（圖／技專校院入學測驗中心提供）

115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日登場，報名人數超過12萬1500人，考生們摩拳擦掌，準備在試場大展身手。民俗專家楊鵬淵也在臉書分享「玄學觀點」，提醒學測要注意的事項，包括穿著顏色、攜帶物品都有眉角。

◆考試穿搭

○學測第一天為1月17日，若想維持考運、實力正常發揮，建議穿著木頭色/綠色。若沒念書想要猜中多一點，走黑馬路線請穿著紅色。

○學測第二、三天為1月18、19日，若想維持考運、正常發揮請穿紅色系；若沒有念書，想當猜中多一點的黑馬，請穿土色、黃色系。

考前祭拜文昌帝君也有眉角要注意。（資料照）

◆考前注意事項

○考前兩周可以考慮客廳燈光不滅，維持文昌考運。

○文昌喜清潔，考前這段時間請維持桌面整潔。

○若有文昌筆可以放在桌面左上角，筆尖朝外，其他筆收到鉛筆盒內勿雜亂，若沒有文昌筆用藍黑筆替代也可。

○考前這段時間，考生避免食用牛肉

○考前有拜文昌、准考證過香火的，回家可以放在家中正西方（今年文昌位）。

○拜拜可選擇生的蔬菜、芹菜、蘿蔔、蔥、竹筍、蒜頭等，回家後煮熟後給考生吃增加考運，不能拜蛋跟烏龍茶。

◆考場注意事項

○古人認為身體的左半邊可吸收陽氣，青龍位也代表學運跟貴人，進考場校園跟教室，一律身體左半邊、左腳先踏入。

○折桂據說有狀元及第的兆頭。若有考試容易緊張者，當天可折一點桂花葉或桂花枝放在身上。

○若容易失常焦慮者，進考場前可以在手上寫三個人（用手筆劃就好）還有你心中的第一志願，然後將其吞下，可安神提運。

