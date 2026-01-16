學測明登場 12.1萬考生今看試場！大考中心提醒4件事
115學年度學科能力測驗將於明（1/17）日起連續3天舉行，共計約12.1萬名考生報名應試。負責試務的大學入學考試中心提醒，考生務必攜帶應試有效證件正本，並提早出門；同時詳閱試場規則與違規處理辦法，以免因疏忽影響成績。
大考中心指出，各考（分）區試場與座位於今（1/16）日下午2時至4時開放考生查看，無論實際應考日程為何，若需確認試場位置，皆須在規定時段內前往，其餘時間不再開放。各考場的試場平面圖，亦可至大考中心官網「學科能力測驗」專區的「考試訊息」頁面查詢。
依試程安排，首日考試科目為數學A與自然，分別於上午9時20分至11時、下午12時50分至14時40分舉行；第二天將應試英文、國文綜合能力測驗與國文寫作能力測驗；第三天則考數學B與社會科。考生應事先確認各科考試時間，妥善規畫行程。
大考中心特別強調，歷年最常見的違規情形為未攜帶應試有效證件正本，考生務必提高警覺。可使用的有效證件包括國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證；學生證不屬於有效證件，健保卡亦須附有照片才可使用。
為避免因違規而被扣減成績，大考中心建議考生詳閱115學年度考試簡章中有關試場規則與違規處理的相關說明，並於考前再次確認「考生應考提醒與考前檢查暨應考注意事項」。
在防疫與健康方面，大考中心表示，考試當日一般考生可自行決定是否佩戴口罩；若有發燒或呼吸道症狀，建議全程配戴口罩並注意咳嗽禮節。如因持續咳嗽、擤鼻涕等造成聲響影響他人作答，試務人員將視情況安排至備用試場應試。配戴口罩的考生，於身分查驗時仍須配合監試人員暫時脫下或拉下口罩，以利辨識。
此外，考試期間日夜溫差較大，大考中心提醒考生留意天氣變化，適時調整衣物、注意保暖。依試場規定，若穿戴連帽衣物、帽子、圍巾、手套、使用非電子式暖暖包或耳塞等，皆須配合監試人員檢查，且於身分查驗時不得影響辨識面貌。
更多太報報導
北海道酒吧「牆藏女屍」長相曝光 28歲護理師死因出爐
女星車震猛踢椅座燒到他 愛愛舊案挖出！「床戰太激烈卡住」送醫
餐廳千金淪小三偷吃閨蜜老公！「租屋當砲房」擺滿情趣內衣、潤滑油
其他人也在看
扯！ 考卷沒寫名字95分變0分 校方：0是註記非0分
台中市 / 綜合報導 考卷沒寫名字，應該扣幾分呢？台中市潭子區一間國小的郭姓班導被投訴，學生沒寫姓名，95分的考卷竟然變0分，氣得家長 向市議員投訴 ，議員說，這名郭姓班導9日才因為涉嫌對學生言語霸凌和不當管教，鬧上新聞版面，疑似為了報復，才會對這一名學生的考卷「下重手」。對此校方解釋，說0 分 只是一個註記，實際登錄系統的成績只有「扣10分」，但是因為還有其他學生也投訴郭姓班導涉嫌霸凌，目前先將 她 調離現職，改為科任老師，並且等候調查。這張國小六年級的健康與體育考試卷，右上角成績是95分，但學生沒寫姓名，老師用紅筆打了個問號，左側也寫扣5分，卻又在95分的上方打了一個0分，家長看到氣得投訴，台中市議員(民)王立任說：「小動作不斷，黃姓的學生，他原本考95分，沒有寫姓名，應該是要扣5分，這個導師，她後來直接把考卷拿去之後，直接批改為0分。」考卷只是沒寫姓名，就從95分變成0分，學生和家長都無法接受，被指控的是在潭子區這間國小教六年級的郭姓班導，她9日時就因為涉嫌言語霸凌學生，鬧上新聞版面，郭姓班導被投訴後，沒調職，繼續在同一個班級當班導，接著就發生學生沒在考卷上寫姓名給了0分，市議員認為，郭姓班導是被投訴後心生不滿，才給0分作為報復。台中市議員(民)王立任說：「她完全沒有任何的反省，她甚至用報復性的行為，變本加厲來欺負這個學生，霸凌這個學生。」對此校方出面解釋，說那不是0分，是老師作的註記，當事校方說：「她並不是把學生打0分的成績評量，而是適時做註記，然後實際登錄的部分，是酌減10分。」校方解釋，考卷右上角那個0不是0分是註記，實際登錄系統的分數是扣10分，但因為，後續又有別的學生投訴郭姓班導涉嫌霸凌，因此決定，15日開始郭姓班導調離職務改任科任老師，並且不直接接觸原來帶班班級，靜候調查。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 15
台灣夜市小吃很危險！醫示警「３類食物」盡量別吃：它被列為第一類致癌物
台灣美食文化豐富多元，從夜市小吃到手搖飲料，各式各樣的選擇滿足了民眾的味蕾需求。然而，在享受美食的同時，健康風險也悄然而至。減重專科醫師陳威龍分享，醫師們從不碰觸３大類食物，包括油炸食物、含糖飲料及加食尚玩家 ・ 7 小時前 ・ 88
衝吃到飽「嗑10隻這海鮮」問會虧嗎 內行曝真相：吃2公斤再說
生活中心／徐詩詠報導吃到飽是不少台灣人常去的餐廳類型之一，一名網友透露，自己朋友在2026年首日就前往吃到飽餐廳用餐，且一口氣狂吃10隻天使紅蝦。該名友人表示，餐廳老闆看到後疑似「眼眶泛淚」，讓他好奇這樣的吃法，店家真的會虧本嗎？該貼文引發不少討論，也有內行人出面透露真相。民視 ・ 2 週前 ・ 26
張文決裂家人自我封閉 疑遭怒斥「廢材」成墜魔關鍵
去年12月19日在台北車站、捷運中山站製造隨機殺人案，造成3死11傷後墜樓身亡的27歲張文，檢方偵結認定為孤狼犯案。調查顯示，張文生長於高知識水準家庭，父親曾在他當志願役時怒罵「你就是個廢材」，這6個字疑似成為他徹底自我封閉、墜入魔道的導火線。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 108
〈關稅拍板〉四大重點一次看！4大會計：美國半導體戰略藍圖底定 「翻轉」全球供應鏈版圖
台美貿易協議正式拍板，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫今 (16) 日上午相繼表達肯定，達成「調降對等關稅、取得 232 最惠待遇、納入多項產業豁免、啟動台灣模式投資」等四大目標。勤業眾信與安永等會計師事務所同步指出，此協議體鉅亨網 ・ 3 小時前 ・ 6
胡瓜被指漲價才續約《綜藝大集合》？冷笑曝真相：儘量用錢侮辱我
胡瓜與民視的合約問題備受關注，日前傳出他回歸《綜藝大集合》主持，16日出席《週末最強大》記者會時，他無奈表示從沒講過不主持《綜藝大集合》，只是合約到了。而外傳是因價碼談不攏，胡瓜也忍不住說：「盡量用錢來侮辱我，但問題就是沒有簽啊。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 小時前 ・ 17
WBC》坂本勇人提到生涯最可怕一役！ 台日大戰竟然緊張到無法傳球
2026年WBC世界棒球經典賽即將在3月開打，回顧過去台日大戰名場面，近期日職讀賣巨人隊當家內野手坂本勇人參加YouTube「名球會頻道」跟宮本慎也氏、稲葉篤紀氏、内川聖一氏、浅村栄斗等球星大談代表日本隊的壓力，坂本勇人提到2013年經典賽，他當時緊張到無法傳球，還是體驗到「棒球的恐怖」。TSNA ・ 4 小時前 ・ 8
89歲連戰罹癌＋中風！媳婦親揭「最新病況」全說了
政治中心／綜合報導連戰次子連勝武的妻子路永佳，近期經常在社群平台分享生活點，夫妻倆婚姻長跑16年，並在今（14）日一同出席公益新書發表會，過程中談及身為公公的國民黨前主席連戰，由於他已89歲，過去又罹患攝護腺癌、發生小中風等狀況，外界也十分好奇他健康狀態，對此路永佳也曝光了公公的身體現況。民視 ・ 1 天前 ・ 350
少年梅毒併淋病流膿 醫驚：竟問何時能開機
[NOWnews今日新聞]寒假網約盛行，性病感染出現年輕化警訊！台中大甲李綜合醫院泌尿科近期連續收治兩名未成年男學生，症狀皆為生殖器流膿、紅腫。經檢查發現，兩名青少年均罹患梅毒，其中一人甚至合併感染淋...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 11
國民黨不妙了！民進黨「台南隊」已開始整合 陳亭妃最感謝「他」
即時中心／高睿鴻報導民進黨兩位台南立委林俊憲、陳亭妃，近期為爭取年底大選的市長提名，於黨內初選激烈競爭，難免擦出一些火花；最終，民調結果顯示，陳亭妃對決國民黨謝龍介拿下60.9%支持率、贏過林俊憲的58.2%，以小幅差距驚險勝出。此結果也讓部分綠營支持者擔憂，初選前台南大多數市議員、甚至立委及現任市長黃偉哲，都曾表態挺林，如今陳亭妃勝出，能否團結黨內仍是未知數。對此，本人今（16）早受訪時，也正面回應相關疑慮。民視 ・ 54 分鐘前 ・ 34
稱對岸只打台北、打賴清德！陳玉珍「我本就不是台灣人」她爆美智庫嚇壞
國民黨立委陳玉珍強推法案，反紫光奇遊團成員許美華指出，美國智庫友人拜訪陳玉珍，想了解她對兩岸關係的看法，沒想到陳玉珍說，「她不擔心中共打過來，因為中共討厭台獨、討厭賴清德，對岸只會打台北打賴清德，不會打金門」，還直言「我是福建人，我本來就不是台灣人」，令人傻眼。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 487
陳亭妃打一場必敗的仗？ 董智森：台南不是票多的贏喔
民進黨台南市長初選民調結果將在15日出爐，參選的立委陳亭妃14日呼籲大家好好休息，等待中央黨部開封民調資料。媒體人董智森質疑這次初選機制，認為即使陳亭妃票數領先，也不代表一定能出線，並指出反賴清德的民意其實超乎外界想像。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 237
國旅不只墾丁慘兮兮？這觀光勝地旅客暴跌600萬人次 作家揭原因：大量民宿認賠轉賣
台灣國旅近年來被認為消費過高，越來越多人寧願買機票出國旅遊，也不願待在國內觀光，其中墾丁旅遊最常被人詬病，繼113年跌破214萬人次後，114年數據續創低點，僅剩213.9萬人次，正式進入「200萬人次保衛戰」。對此，作家漂浪島嶼在臉書發文表示，國旅低迷情況不只墾丁，連這一處風景勝地過往1年破千萬人到訪，如今觀光人次直接腰斬600多萬人。近年國旅花費價......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 103
傳「停賣蛋撻」網友罵翻！ 肯德基揭真相：我認輸...
台灣肯德基最暢銷的餐點原味葡式蛋撻深獲民眾喜愛，未料業者昨（15日）突然公告，聲稱賣了28年的經典原味蛋撻即將正式走入歷史，讓許多網友傻眼，有些人直呼不能接受，有些人則是反感這樣的負面行銷方式。肯德基今（16日）上午正式說明，證實了所謂停賣蛋撻的背後原因。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 4
比蘇聯入侵阿富汗時還慘 北約：俄每月陣亡逾2萬人根本無法持續
[Newtalk新聞] 北約秘書長呂特（Mark Rutte）稍早將俄羅斯入侵烏克蘭與昔日導致蘇聯崩解的入侵阿富汗做對比，指出俄羅斯在這場侵略戰爭每個月陣亡人數就超過2萬人，比侵略阿富汗9年陣亡的總人數（1.5萬人）還要多，根本難以持續。 曾經領導共產世界與美國為主的西方國家對峙數十年的蘇聯，之所以最終崩解，原因之一是侵略阿富汗耗費太多人力物力，卻徒勞無功。 《商業內幕》（The Business Insider）報導，呂特13日在布魯塞爾的一個論壇上告訴歐洲議會的議員們，「目前，由於烏克蘭的防禦，俄羅斯軍隊正遭受大量士兵的傷亡，」隨著戰爭的持續，每月有20,000至25,000名士兵陣亡。「我說的不是重傷，而是陣亡。」 呂特將俄羅斯入侵烏克蘭的驚人折損與1979年蘇聯入侵阿富汗相提並論。上個世紀，在長達九年多的時間裡，蘇聯估計有15,000名士兵陣亡。「現在他們（俄軍）一個月就損失這麼多甚至更多，所以這對他們來說也是不可持續的。」 報導指出，俄羅斯尚未公佈官方傷亡數字，但烏克蘭和西方的估計描繪了一幅對莫斯科而言十分嚴峻的景象。 英國國防部昨（14）日發布的一份情報更新報告稱，自近四年新頭殼 ・ 1 天前 ・ 146
一天吃水煮蛋「4~6顆」最營養 醫：蛋黃是關鍵核心！
家醫科醫師李思賢透露，門診中經常聽到患者自豪表示早餐會吃一顆水煮蛋，他總是笑著回應「很好」，但內心其實想提醒患者可以再多吃一些。李思賢指出，雞蛋堪稱自然界的超級蛋白質來源，每天攝取4至6顆都在可接受範圍內，單吃一顆其實遠遠不足。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 35
周杰倫出戰澳網「8歲兒陪進場意外入鏡」！ 網誇超帥：像昆凌
周杰倫14日參加澳網「一分大滿貫」表演賽，雖然遭對手賞ACE球，「連球都摸不到」就光速落敗，但依舊掀起滿滿話題。當他走入球場時，妻子昆凌陪伴在側，鏡頭也意外捕捉到8歲兒子Romeo的身影。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 23
薑放太久發芽吃了會中毒？食藥署公布正解 點名「1情況」要當心
買了新鮮食材回家，如果放了一段時間沒有煮，不是發霉爛掉，就是開始發芽了。如果不小心把薑放太久長出新芽，傳言吃了之後可能會中毒，這種說法正確嗎？對此，食藥署解答了。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
昔自嘲「歹竹出好筍」 蔡啟芳讚兒蔡易餘：比我還厲害
民進黨立委蔡易餘贏得黨內嘉義縣長初選，其實他是從律師轉戰政壇，台大法律系畢業後，應屆考上律師，2013年擔任洪仲丘案律師，這回也獲得洪仲丘舅舅的支持，蔡易餘的爸爸、前立委蔡啟芳更大讚不用操心。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 60
尷尬...傳陳亭妃親自拜會解「妃憲之爭」 林俊憲：沒收到通知
民進黨台南市長初選民調，以立委陳亭妃勝出，而稍早傳出陳亭妃將在今（16）日上午九點親自前往初選對手、立委林俊憲的辦公室拜會，以消弭「妃憲之爭」，但直至表定時間，陳亭妃尚在電台接受媒體聯訪。參加民進黨團大會的林俊憲則表示，自己沒有收到通知，並說「黨團會議開會她應該要來啊」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 38