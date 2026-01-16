學測明登場 12.1萬考生今看試場！大考中心提醒4件事

學測明起登場。示意圖。取自Unsplash圖庫



115學年度學科能力測驗將於明（1/17）日起連續3天舉行，共計約12.1萬名考生報名應試。負責試務的大學入學考試中心提醒，考生務必攜帶應試有效證件正本，並提早出門；同時詳閱試場規則與違規處理辦法，以免因疏忽影響成績。

大考中心指出，各考（分）區試場與座位於今（1/16）日下午2時至4時開放考生查看，無論實際應考日程為何，若需確認試場位置，皆須在規定時段內前往，其餘時間不再開放。各考場的試場平面圖，亦可至大考中心官網「學科能力測驗」專區的「考試訊息」頁面查詢。

依試程安排，首日考試科目為數學A與自然，分別於上午9時20分至11時、下午12時50分至14時40分舉行；第二天將應試英文、國文綜合能力測驗與國文寫作能力測驗；第三天則考數學B與社會科。考生應事先確認各科考試時間，妥善規畫行程。

大考中心特別強調，歷年最常見的違規情形為未攜帶應試有效證件正本，考生務必提高警覺。可使用的有效證件包括國民身分證、有照片的全民健康保險卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證；學生證不屬於有效證件，健保卡亦須附有照片才可使用。

為避免因違規而被扣減成績，大考中心建議考生詳閱115學年度考試簡章中有關試場規則與違規處理的相關說明，並於考前再次確認「考生應考提醒與考前檢查暨應考注意事項」。

在防疫與健康方面，大考中心表示，考試當日一般考生可自行決定是否佩戴口罩；若有發燒或呼吸道症狀，建議全程配戴口罩並注意咳嗽禮節。如因持續咳嗽、擤鼻涕等造成聲響影響他人作答，試務人員將視情況安排至備用試場應試。配戴口罩的考生，於身分查驗時仍須配合監試人員暫時脫下或拉下口罩，以利辨識。

此外，考試期間日夜溫差較大，大考中心提醒考生留意天氣變化，適時調整衣物、注意保暖。依試場規定，若穿戴連帽衣物、帽子、圍巾、手套、使用非電子式暖暖包或耳塞等，皆須配合監試人員檢查，且於身分查驗時不得影響辨識面貌。

