學測明起登場 氣溫未達標全台試場不開冷氣 保暖衣物須配合檢查

115學年度學科能力測驗明天（17日）到19日登場，大考中心今天表示，依據中央氣象署天氣預報，由於明天各縣市氣溫未達攝氏28度以上，所有考分區試場均不開放冷氣，考生若擔心天冷或考量個人身體狀況，可穿戴手套、圍巾等保暖衣物，但須配合監試人員檢查，以不影響辨識面貌為原則。大考中心也提醒，應試時應攜帶有效證件正本，手機須完全關機。

115學年度學科能力測驗17日起登場，大考中心為避免考生不小心違規，在各試場張貼「試場規則重點提醒」，叮囑攜帶應試有效證件正本等事項。圖為台大特殊試場內所張貼公告。（中央社）

大考中心今天傍晚發布新聞稿指出，依據交通部中央氣象署最新天氣預報，明天考試時間內的任一時段，氣溫都未達攝氏28度以上，因此所有考分區均不開放冷氣，部分縣市可能有短暫降雨，考生可攜帶雨具備用，若擔心天冷，可適時調整衣物。

廣告 廣告

依簡章規定，天氣寒冷或考量個人身體狀況，可以穿戴連帽衣服、帽子、口罩、手套、圍巾、暖暖包等，但須配合監試人員檢查，以身分查驗時不影響辨識面貌為原則。

為避免考生不小心違規，大考中心在各試場張貼「試場規則重點提醒」，叮囑攜帶應試有效證件正本、行動電話須完全關機（飛航模式、靜音不算完全關機）、考試開始鈴「響起」後須先在答題卷簽署全名；考試結束鈴「響畢」後立即停止作答。相關資訊可參考考試簡章。