學測犯「1致命錯誤」要重考了！一堆學生出考場爆哭：整面空白

生活中心／朱祖儀報導

115學年度學測已經結束。（示意圖／資料照）

115學年度學測於19日順利落幕，不少人已進到放寒假模式，但也有人因為考試發揮不理想而崩潰。有學生就說，自己每次國文模擬考成績都是頂標，不過學測時因為看錯考試時間，導致他交卷時沒有畫卡，「真的沒想過要重考，不知道怎麼辦。」沒想到文章曝光，釣出一大票犯下同樣錯誤的學生。

一名學生在Threads指出，自己先前國文模擬考都達到頂標，國綜還拿過90分。但學測的時候因為看錯考試時間，以為考到下午2時40分，心想等手寫全部寫完再畫卡，沒想到20分突然打鐘，考試時間結束。

廣告 廣告

原PO表示，因為看錯時間，所有選擇題都沒有畫卡，他當下嚇得手抖，腦袋也一片空白，交卷走出教室後忍不住當場大哭，「沒得分科了，真的沒想過要重考，不知道怎麼辦。」

網友紛紛表示，「寫一頁畫一頁比較保險」、「平常能考到90已經證明你的優秀了，高三的學測一定不是可以定義你的東西，18歲人生還有很多可能」、「辛苦了，但重考絕對不是你想像中那麼難的一條路，考完當下很崩潰是當然，情緒處理完再好好想想重考的事，然後跟爸媽討論好就OK」、「試題本的封面有寫考試時間90分鐘」、「你們的考場結束五分鐘前沒有提醒嗎？我們會提醒注意時間耶。」

也有不少學生犯了同樣錯誤，「我也是以為考到2點40，卡全都沒畫…出考場整個破大防哭著打電話給我爸，現在只能祈求作文好一點，至少能賺點分」、「我要哭了，終於有人跟我一樣以為考到40分，我空的是手寫，抱抱你，辛苦了」、「我也以為考到40分，混合題全部沒寫」、「我也以為40分，手寫一整面空白。」

大考中心紅字標示 仍有學生看錯時間

另外，有人指出，其實大考中心知道會有人以為國文考到下午2時40分，所以官方公開的日程表上，國文考試時間有特別用紅色字體標示。實際查看大考中心簡章，也發現國綜的考試時間較短，因此用紅字特別標示註明，就是擔心有學生以為國綜和自然、社會科一樣考到下午2時40分，沒想到實際考試還是出狀況。

學測日程表有特別標示國綜考試時間。（圖／翻攝自大考中心簡章）

更多三立新聞網報導

洗紗窗不用拆！達人拿「2便宜神物」清潔 秒變乾淨、不怕濕身

校園掛「簡體字布條」被家長投訴！老師抱怨反被轟爆：這裡是台灣

女兒學測考爛「台大夢碎」！爸突開Google Maps 1段話看哭4萬人

包裹見「3字」是詐騙！店員急喊別取貨 整串黑名單曝光

