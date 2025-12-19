學測玩諧音梗 「抬青蕉」等於「台清交」求金榜題名

台北市 / 綜合報導

學測明年1月17到19日登場，高中生把握考前時間，全力衝刺，也不忘替自己求個好兆頭，台中一中帶著高三學生前往文昌帝君廟參拜，由校長林隆諺等人抬起巨大的青色香蕉，象徵「台清交」的諧音，台中女中高三學生也玩起同樣的諧音梗，輪番「抬青蕉」，另外曉明女中則設計了拚頂大的小風扇送給每位考生，希望大家都能金榜題名。

一啟動希望無窮！高三生人手一支「拚頂大」小風扇，台中一中校長林隆諺和家長會長江台安，一人站一邊，高舉起青色香蕉，現場響起一陣掌聲，台中一中校長林隆諺說：「當年是有一位家長，剛好家裡有種植香蕉，他採了下來，拿到現場去，給我們的一級主管高舉起來，象徵台清交的寓意。」

做出抬起青蕉的動作，是台清交的諧音梗，象徵要考上台灣大學清華大學陽明交大，校方帶學生來到文昌帝君廟，希望一個月後學測登場，學子如願考上台清交，老師VS.學生說：「(穩上，好不好)好。」台中女中也大玩同樣的諧音梗，高三學生輪番上陣抬起青蕉，都要為自己祈福。

還有曉明女中，發給學生一人一支創意電扇，一啟動，就是考上頂大的字樣，校長也對每一個孩子寫下祝福，大學學測，將在明年1月17到19日登場，各所高中學子積極備考，也不忘到廟裡祈福拜拜，祈福學生說：「祈求一下好運，水果，三果，還有包高中，包子，粽子，還有，甜糕。」

學生準備充足，除了水果礦泉水，還帶了包子.粽子和發糕，象徵包高中，除了這些還可以拜什麼？文昌公廟董事長賴鎮安說：「青菜代表勤快，青蔥代表小朋友都很聰明。」每年學測前，各方學校帶著學子來參拜，祈求文昌帝君保佑孩子，安心.安定準備考試。

