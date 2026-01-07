學測生必看！半導體業最愛5所大學出爐，成大、陽明交大…錄取率超高，這間直接和台積電合作

115學年大學學測將在1月17日至1月19日舉行，大考中心統計，本次考試報名人數總計12萬1500餘人，6日上午9時起，開放線上查閱應試號碼、考試地點等應考資訊與試場分配表。 大學該如何選填志願、如何選擇科系？隨著生成式AI的爆炸性成長，不少大學紛紛開設AI專門學院，學生家長更認為掌握AI半導體技術未來才能在就業市場脫穎而出。 根據面試心得分享平台「面試趣」最新調查，2025年半導體業錄取率最高的大學由成功大學奪冠，陽明交通大學居次，中正、雲科大、高科大也則緊追在後。

2025半導體業最愛大學 Top 5

根據面試趣2025年全年度數據，全台半導體業錄取率最高的學校，前五名依序為：成功大學、陽明交通大學、中正大學、雲林科技大學、高雄科技大學。

根據統計，成功大學、陽明交通大學依然是科技龍頭的首選。成大與力晶、大立光等大廠深度合作，台積電求職者中校友高達 12% 為冠軍。陽明交大則設有台積電聯合研發中心，聯發科求職者中，交大校友佔比達17%，陽明交大更有57%畢業生投入資訊科技業。

值得注意的是，半導體人才不再只看頂大，技職與中南部學校也開始異軍突起。

像是中正大學積極佈局下一代技術，籌設「矽光子半導體學院」；雲林科技大學2024年正式加入台積電半導體學程，成為少數獲得龍頭青睞的技職院校。

另外，隨著南部半導體聚落成形，高雄科技大學成為關鍵人才庫。高科大與聯電合作，學生透過產學專班「一邊上課、一邊實習」，畢業即就業。目前日月光及楠梓科學園區的基層與中階主管，高科大畢業生已成為核心來源。

學測半導體最愛大學

成大一條龍培育人才、陽明交大和台積電合作

成功大學：從設計到封測，一條龍培育人才

成功大學 2021 年成立「智慧半導體及永續製造學院」，是台灣第一所專門培育半導體人才的學院，與力晶、大立光、中國鋼鐵等企業產學合作，提供實習機會。根據面試趣統計，台積電求職者中，成大畢業生佔 12%，僅次於台大。

陽明交大：與台積電共同培育即戰力

陽明交大設有「台積電聯合研發中心」，電機系、電子物理系攜手台積電規劃半導體學程，課程內容由台積電工程師參與設計，學生畢業前就能熟悉產業實務。聯發科的求職者中，交大校友佔 17%，僅次於台大的 18%。交大畢業生超過半數（57%）投入資訊科技產業，比例是五校最高。

中正大學：跨領域整合，布局矽光子半導體

中正大學正在籌設「矽光子半導體學院」，整合電機、通訊、資工、機械、化工、材料、光電物理等領域，布局下一代半導體技術。中正大學亦獲得教育部「先進製程 IC 設計及驗證環境建置計畫」支持，建置完整的 IC 設計與驗證環境。

雲林科大：技職體系的半導體新星

雲林科大 2024 年加入台積電半導體學程合作學校，成為技職體系中少數獲得台積電青睞的學校，課程設計貼近產業需求。電子系則在半導體材料與元件、數位類比積體電路設計、物聯網與感測器元件等領域深耕多年。

高雄科大：南部半導體產業的人才基地

高雄科大「半導體製程設備技術人才培育基地」配備業界半導體製程設備，由聯電工程師擔任業師授課。半導體工程系於 2016 年起推動「產學攜手專班計畫」，學生一邊上課、一邊在企業實習，畢業後能進入合作企業工作。

高雄半導體產業聚落正在成形，日月光、楠梓科學園區都在高雄設廠，高科成為南部半導體產業的重要人才來源。

1 國立成功大學 2 國立陽明交通大學 3 國立中正大學 4 國立雲林科技大學 5 國立高雄科技大學

半導體人才缺口3萬 企業直接進校園搶人

台灣半導體產值破5兆，卻有3萬人才缺口。台積電、聯發科、日月光等大企業為了搶才動作頻頻，直接進入校園設學程、捐設備、派工程師授課。

成大、交大、中正、雲科、高科，這五所學校因應產業需求，成立半導體學院、聯合研發中心、產學專班等，讓學生累積實戰經驗。畢業生不只懂理論，更知道業界在做什麼，成為半導體業最搶手的人才。

