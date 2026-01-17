學測生急求「救救英文」 蔡英文暖回「122字」感動萬網！

政治中心／江姿儀報導



115學年度大學學科能力測驗今（17日）登場，全國約 12 萬名考生應試，迎接攸關升學的重要關卡。對此，卸任後活躍於社群平台的前總統蔡英文發文為考生加油打氣，幽默表示「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試。」，也暖心喊話「一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生。」。





學測考生急求「救救英文」！蔡英文親回「122字」幫打氣暖哭20萬人：好勵志

115學測今（17日）登場，蔡英文昨（16日）日晚發文為應試考生加油打氣。（圖／翻攝自蔡英文Threads）

前總統蔡英文卸下總統職務後，仍活躍於社群平台，時常海巡與大家互動，驚喜現身留言區留下0距離感的親民發言，常逗樂一票民眾。學測今（17日）起一連三天舉行，考生面臨人生重要挑戰，前總統蔡英文昨（16日）日晚上於Threads發文，表示近日不少高中生留言，要她救救他們的「英文」考試，她不忘幽默玩起諧音哏「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試。」，也信心喊話「其實你們早已做好準備，不需要我救。相信自己，明天學測加油！」。蔡英文還於留言區補充，最重要的是，一次考試僅決定大學「並不會決定你的人生」，「加油！全力以赴就是了！」。

蔡英文暖心喊話，吸引200萬人朝聖，身為「大學姐」也親回母校學妹。（圖／翻攝自蔡英文Threads）

貼文一出，不到一天，就超過200萬人瀏覽、21萬人按讚，網友留言「笑死，小英總統的退休生活是每天在滑手機上網嗎？」、「小英妳會不會太活網」、「請問總統願意開英文課嗎？我英文需要補救」、「小英總統的祝福一定會讓學生們考試滿分」、「前總統真的很活網，我好喜歡喔」、「老天，我不曉得小英總統這麼幽默」、「考英文求蔡英文不太合理啊，雖然蔡總統英文很好」、「好勵志」、「為什麼小英講正經話我卻很想笑」、「謝謝小英的總統級加，今天的英文段考甚是理想」、「這回覆好勵志！我們都還是有希望的」，中山女高的學生也留言喊「學姐～中山的英文段考一直都是這個難度嗎？我也需要被拯救！」，身為已畢業的「大學姐」蔡英文親回「我高中成績也是倒數的」。





原文出處：學測考生急求「救救英文」！蔡英文親回「122字」幫打氣暖哭20萬人：好勵志

