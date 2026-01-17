學測登場！人力銀行曝16大熱門產業起薪排名

▲大學學測配圖（圖／記者葉政勳攝）

[NOWnews今日新聞] 115學年升大學學科能力測驗今（17）日登場，全台有12.1萬名考生，而根據人力銀行調查，目前「重理輕文」氛圍已然成形，AI浪潮使得理工科系招生發燙，反觀人文社會學科則顯得稀落，並整理出「16大產業起薪排名」，發現工作一年以下平均起薪排名前三高產業，分別是「電子資訊」37920元、「金融保險」37158元、「醫療環衛」36568元。

受到台股漲勢凌厲，電子大廠表現備受關注，也牽動學子選填志願，而​​​​​​根據審計部最新決算報告，113學年度，國內大專校院科技領域學生高達51.2萬人，占全體大學生總數約47%，人文領域學生則僅有19.7萬人，占比18%，社會領域學生36.3萬人，占比約33%，高含金量的熱門科系，自然成為父母與考生心目中的第一志願。​

為了解各行各業的入門起薪，111人力銀行整理「16大產業起薪排名」，發現工作一年以下平均起薪排名前三高產業，分別是「電子資訊」37920元、「金融保險」37158元、「醫療環衛」36568元；又觀察三年後的薪資成長變化，電子資訊依然走俏來到45955元，成長幅度高達21.19%，第二名則是醫療環衛42559元，薪資漲幅16.38%，金融保險42617元，14.69%表現亮眼。值得注意的是，建築營造入行起薪34030元，但因缺工情形嚴重，業界加大調薪力道，使得短短三年薪資明顯成長將近14%，

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，16大產業起薪與三年後薪資變化，反映出產業結構與人才供需的差異。電子資訊業持續居高不下，主因在於AI、半導體與數位轉型帶動高端技術人力需求，企業願意以高薪搶才，造成薪資快速墊高；而醫療環衛則受到醫護人力不足以ESG永續發展影響，業界普遍有共識，薪資穩定上調才能把人留在產業；金融保險雖然起薪亮眼，但成長幅度相對溫和，反映出該產業漸趨成熟，薪資環境相對透明；至於建築營造，近年公共工程與都更推動，加上年輕勞動力不願投入，缺工壓力迫使企業以加薪留才，也帶動了薪資成長幅度上揚。

1111人力銀行調查指出，多達66％的八年級上班族受訪者的現職工作與在校所學無關，有「學非所用」情況。有37.2％認為「學用落差大、在職場需重新學習」，有28.6％屬於「學非所用」，僅34％受訪的八年級生現職工作與在校所學相關。

進一步發現無法學以致用的原因，其中以「理論與實務差距過大」居首（58.7％），其次則是「一技之長不足以滿足企業需求」（37.9％），第三為「學校課程不夠專精」（31.8％）。調查更直接指出，若能重選就讀科系，多達3成２的八年級上班族表示，會改念較有前景的系所。

莊雨潔表示，八年級上班族出現高度「學非所用」，反映的並非個人錯選志願，而是彰顯企業用人愈來愈重視即戰力，導致新鮮人進入職場後必須重新學習，拉長適應期。調查指出「一技之長不足」與「課程不夠專精」名列前茅，顯示學生在校期間，缺乏明確技能累積與實作機會。另外值得注意的是，仍有逾三成受訪者若能重選科系，會轉向較具前景的領域，顯示年輕世代已開始考量就業現實與產業連動，透過多重管道極力縮短學用落差，包括提早進入企業實習、考取證照與跨域學習，以強化核心競爭力。

1111人力銀行學生顧問陳坤平提醒，考生選填志願不要只看分數高低，更應該了解不同學制所代表的意義，選的不是科系，而是大學這四年能不能彎道超車，所以填志願之前一定要先了解四個名詞，首先是「雙主修/輔系」，代表畢業可以拿到雙證書，再者「不分系」，就是可以邊讀邊認識自己，到了大二再分流，朝有興趣的領域精進，第三就是「學程」，適合有明確興趣的人，最後就是「跨校選修」，透過大學聯盟可彼此自由跨校選修甚至雙主修，學生相互可以使用到更多資源。整體而言，考生應該要跳脫一個系念到底的思維，搞清楚學校學制優勢，轉個彎收獲更多，提前起跑累積職場力。

陳坤平表示，最好要多次使用1111落點分析 ，因為變數設定隨著瀏覽次數、熱門程度都會有所變動，不同科系會有不同加權，時事也會影響科系的熱度排名，只有6個名額要好好配比，一定要填好填滿，千萬不要為了早點解脫，有學校念就好的心情，填了一個自己根本不想念的系，造就未來四年的悔不當初。

