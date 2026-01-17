學測登場 數學A歷年最難 解題解到懷疑自己

115學年學測17日登場，大批考生在走廊上等候進入考場應試。（姚志平攝）

115學年度大學學測於17日登場，第一科考科為數學A，高中數學老師認為，考題偏難，可說是為了學習數學A考生而設計的題目，且難度趨近於113學年度的數學A，不利於習修數學B的考生作答，「解題解到懷疑自己」，可說是歷年最難的數學A。

每科考完試後，大考中心均邀請台北市解題教師群分析考題。陽明高中數學老師蘇順聖表示，今年數學A出題占比，高一約4成、高二約6成，且需要理解的數學觀念多，明顯凸顯數學A與數學B的差別，題幹雖敘述明確，但考生得掌握核心觀念才能破題，顯示整份考題以數學A課程作為主要出題方向。

綜觀整體題目，蘇順聖認為，難度較去年提高，「數B考生沒辦法在這份考卷占到便宜，負擔太大」。由於這次程度位居中間的題目少，平時學習數學A的考生，也要花很多時間練習推倒程序等難題。

建國高中數學老師許為明指出，今年數學A難題不少，像是單選第5題的方陣，過去在學測很少見，多選12題則是未知係數太多，「解題解到懷疑自己」。

至於考題難易度，多半能鑑別考生程度，但題目出得難，到底能否篩出資優生？蘇順聖說，難題是需要的，否則所有學生都考高分，分不出程度好壞，不是件好事，只是這份考題對考生來說挑戰太大，推理題型太多，讓一般學生難以負荷。

論及特色試題，數學補教名師解創智提到，難題為第5題，考生必須要能看穿數字安排，否則就要花非常大的力氣來計算。另一個難題則是非選擇第20題，考生即便算對，但如果論述不夠完整，沒把所有情況寫出來，難拿到分數。今年數學A5標，補教業「得勝者文教」預估，頂標11、前標9、均標6、後標4、底標3，與去年相當。

另外，昨日高雄女中考場有家長反映，南部出太陽，考場連窗戶、電扇都不能開。大考中心回應，依簡章規定，考生可於當下向監試人員反映，如可於預備鈴響後徵求全體考生同意，就能開窗、開門，但不包含開電扇。