學測社會科拒絕背多分！地理師批：部分題意不清恐誤導

今（19）日為115年學年度學科能力測驗第3天，下午考科為社會，試卷難易度適中，只要學生能充分理解題意，並確實掌握課內知識即可獲得一定分數。（賀培晏攝）

今（19）日為115年學年度學科能力測驗第3天，下午考科為社會，試卷難易度適中，只要學生能充分理解題意，並確實掌握課內知識即可獲得一定分數，亦有不少跨科整合型的高鑑別度題組，整體著重邏輯推理、翻轉社會科「背多分」刻板印象，但有地理教師認為，部分題目有題意不清、過於發散等問題，恐導致學生找不到方向回答。

建國中學歷史科教師莊德仁指出，今年度台灣史題目略增，世界史則略降，且主要以人群移動與多元文化類型占比最多，其次則為國家政治、社會民生等，值得一提的是，跨科題組部分跳脫過往「遷就某一學科」的思維，著重比較各社會學科的本質差異，總結來說，歷史題目難易度適中，細心閱讀題目即可推論合理答案。

麗山高中地理科教師廖偉國提到，今年度地理考題部分，時事題較往年增加，例如台積電赴熊本設廠的工業區位判斷、堰塞湖流向判釋等，整理來說，更加考驗學生從時事分析國際情勢的能力，因此簡單題型也減少，需仰賴學生推理與判斷才能作答，然而有些許題目出現圖片模糊、題意不清、脫離高中課綱等問題，是未來需要檢討的部分。

台北市高中公民與社會科教師群指出，公民難易度為中間偏易，題文與選項設計上較少公民專有名詞，且選項也較往年簡短，學生僅需理解公民概念並結合題文線索即可作答，因此對於文、理組學生作答的鑑別力稍弱，但值得肯定的是，合科題文部分增加許多社會重要議題與國際時事，例如AI議題、異域孤軍、轉型正義等，倘若學生僅專注背誦課本內容，則可能會不易作答。

大考中心強調，整體試卷著重跨領域知識整合與文本閱讀理解能力，考生須先掌握題文脈絡，再結合歷史、地理與公民社會的概念進行推論，整體難易度適中，掌握課內基礎知識可取得基本分數，部分政策解讀與跨科題目則具備較高鑑別度。

