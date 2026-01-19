學測社會科用手遊考地理分析 以伊衝突測時事觀察

（中央社記者許秩維台北19日電）學測今天第2節考社會科，試題以手遊來測驗考生對地理資訊的分析應用，合科試題融入以色列和伊朗紛爭等國際時事，檢測考生的時事觀察力和跨科統整能力。

115學年度學科能力測驗今天舉行第3天考試，第2節考社會科，社會考科包含歷史、地理、公民與社會，教育部於社會科考試結束後，邀請台北市高中歷史科教師群、台北市高中地理科教師群、台北市高中公民與社會科教師群協助分析試題。

建國中學教師莊德仁表示，今年歷史試題在單選題以簡單形式出現，混合題與非選擇題的題幹較長，不少題目以史地公合科形式出現，學生必須結合3科知識並細心閱讀資料，才能判讀並推論出答案；今年台灣史題目比例略增，世界史比例略降；試題以人群移動與多元文化所占比例最高，其次為政治軍事、經濟與社會民生。

麗山高中教師廖偉國提到，今年地理試題出現氣候圖判釋、海峽位置、工業區位、地圖判釋等傳統題型，時事題也有增加，例如南亞的堰塞湖、台積電到日本設廠、中美貿易戰、以色列和伊朗紛爭等，有助培養學生國際觀；第20題以手遊來測驗考生對地理資訊的分析應用，是比較有趣的試題。

成功高中教師蘇青葉指出，今年公民試題納入國外時事和社會關注議題，例如思考AI對生活的影響、以色列對伊朗的「崛起之獅」行動等；中山女高教師吳毓琳認為，合科題文增加國際時事，如以色列對伊朗的「崛起之獅」行動探討對國際原油市場的影響，學生須具備關注時事敏銳度及跨科統整能力。（編輯：張雅淨）1150119