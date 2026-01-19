學測社會科結合時事 台積電、堰塞湖入考題

家長和師長的加油團一早就到師大附中的考場，為考生加油打氣。大學學測第3天考試科目為數B和社會，是文組重頭戲，文組學生嚴陣以待；理組的學生到考，多是為了多增加填志願的機會。

考生黃同學說：「數學不是我的強項，就是盡力就好，接觸多比較雙語類的這樣子，感覺要發展也還可以，畢竟以後都是雙語時代。」

考生陳同學認為，「如果我考的不是很好，我也可以轉文組那一類，就是給自己留一個別的路。」

這次學測較特別是，包括台大醫學系等的醫學科系，捨去英文科，改採社會科。

家長許小姐提到，「第二堂的話，他就可能是必備的，包括台大醫、中國醫藥醫，他們都有採計這個分數。」

台北市立萬芳高中校長李冠達表示，「我們在各個會議上都會做宣導，其實除了學生之外，我們家長的部分，也會跟家長做宣導。」

根據大考中心統計，數B科目實到9萬7千多人，缺考率為4.11%；社會科實到人數接近9萬8千人，缺考率4.08%。

大考中心表示，數B試題取材生活化，來自天文等不同領域，著重考生的邏輯推理能力；社會科則結合時事。

大考中心主任張新仁指出，「遠低於去年的4.29%。」

大考中心顧問沈青嵩說道，「國際的時事，透過地理視野，提出對地理實事的看法，邏輯推理，使社會科不再是傳統印象中的背多分的科目。」

大考中心分析，這次社會科命題，台積電和堰塞湖議題都有入題，考驗考生的邏輯思考及學科能力，預估難易度為中間偏易；也強調，學測預計2月25日公布成績，2月26日寄發成績單。