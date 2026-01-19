學測社會科試題吹手遊風 結合DEM挑理想狙擊點

（中央社記者陳至中台北19日電）115學年度學測社會科第20題以手機遊戲為背景，讓考生結合DEM（數位高程模式）的網格圖，找出最理想的狙擊點，出題靈活且生活化，讓解題老師感到驚豔。

學測社會科有大量圖表，第20題出現一個模擬手機遊戲的網格圖，要求考生用射程200公尺的狙擊槍，癱瘓某碉堡頂端的探照燈，必須從圖中甲、乙、丙、丁4個點中，判斷何處是最理想的狙擊點。

得勝者文教解題教師黃創宏表示，這一題圖表使用的是DEM（Digital Elevation Model，數位高程模式），以數值化網格記錄高度，也就是說每一個網格中的數字，就代表著該處的高度，考生可試著把平面的圖形，想像成3D畫面，從而找出正確答案。

黃創宏指出，首先要注意題目提及如果走入碉堡半徑40公尺範圍內，狙擊會被發現並被反擊，考生可據此先畫出一個界線，丁點首先被劃除。

黃創宏說，第2個解題關鍵，在於面對目標物狙擊時，前方須避免被過高的地形阻隔，甲、乙、丙的高度都是80單位，但甲、乙望向目標碉堡時，都會遇到標註90單位的網格阻隔，只有丙的前方最高僅70單位，應是最理想的狙擊點。

黃創宏表示，這一題難度不高，卻是結合生活情境的有趣題目，也是在告訴考生，學習地理可以用在很多地方。另外，今年還有考堰塞湖、台積電到日本熊本設廠、中美貿易戰等，整體而言難度中等，和去年差異不大。

學習王科技．勝選學習顧問解題團隊指出，近年學測考題已脫離死背框架，轉向考驗將課本知識與當前社會現況結合。

解題團隊成員李威立表示，今年試題設計伏筆增多，過去考生常能透過「消去法」輕易排除選項，但今年錯誤選項的敘述極具迷惑性。學生須耐心讀完題幹，細心挑出名詞或邏輯上的微小錯誤，若僅憑直覺作答，極易掉入陷阱。

學習王科技．勝選學習顧問預估社會科5標（頂、前、均、後、底標），依序是13、12、9、8、7級分，其中均標因地理題目選項陷阱多，估計較去年略降1級分。得勝者文教則預估5標是13、12、10、8、7級分，與去年一致。（編輯：張雅淨）1150119