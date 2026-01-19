學測社會考題融入台積電熊本廠、AI反思與堰塞湖等

（中央社記者許秩維台北19日電）學測今天第2節考社會，取材結合台灣在地議題和國際時事，例如花東糖廠、南亞的堰塞湖、台積電日本熊本廠啟用等入題，並反思AI帶來的經濟不平等、社群網站同溫層現象等議題。

115學年學科能力測驗今天舉行第3天考試，第2節考社會，大學入學考試中心邀請入闈的高中教師協助審題。

審題教師透過書面資料分析，歷史試題除了文字資料，還搭配統計表、照片、地圖、表格等素材；試題重視資料分析與判讀、跨主題整合、跨學科統整等能力；取材強調人民生活的微觀歷史圖像，並重視對西方和現代化理論的反思。

廣告 廣告

地理試題方面，審題教師提到，取材結合在地議題和國際時事，如花東糖業發展、美中貿易戰、南亞的堰塞湖等入題；同時融入產業脈動、環境永續、生活情境，例如全球環境治理和森林開發的觀點衝突、以手遊情境讓考生熟悉生活中的資訊科技技術、台積電日本熊本廠啟用等。

審題教師表示，公民試題從高科技發展下的經濟不平等，帶入對AI的反思；同時關注社會議題，如健保制度、社群網站的同溫層現象；試題也重視基本與群體權利，例如迫遷的居住權、原住民族保留地；並從日常生活延伸到國際視野，從罰鍰政策探討紅線違停問題、由以色列及伊朗衝突帶出國際原油的供給變化。（編輯：李亨山）1150119