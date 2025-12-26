學測祈福 明道中學備科學麵 寓意錄取...

▲學長護學弟！玉闕朝仁宮董事長當選人林華翊（左）與明道中學校長陳炤華（右）合力集氣，以創意供品科學麵祝福考生順利考取心儀的學校。(圖／柳榮俊攝2025.12.26)

[NOWnews今日新聞] 隨著大學學科能力測驗（學測）腳步臨近，為了安定考生心情並傳遞全校的祝福，台中市私立明道中學於今(26)日擇定良辰吉時，由校長陳炤華率領校內主管團隊，前往烏日區知名的「玉闕朝仁宮」舉行祈福典禮。校方除了準備傳統的祭祀供品外，更別出心裁地準備了「科學麵」，寓意學生能順利錄取「台科大」等頂尖殿堂，創意巧思讓緊張的考前氣氛增添了一份趣味與力量。

祈福儀式由明道中學校長陳炤華親自率領徐副校長、林副校長，以及高中部、技高部（高職部）的主管與教學組長、家長會長林雍祥一同。校方依循傳統禮儀，恭敬呈上考生名冊、文昌筆及素果，誠心向文昌帝君、武財神等眾神尊上香祝禱，場面莊嚴且肅穆，旨在為即將步入考場的高三及技高三學生集氣，祈願每位考生都能文昌開智慧、考運亨通。

廣告 廣告

▲明道中學校長陳炤華率領向文昌帝君等眾神尊恭讀祈禱疏文(圖／柳榮俊攝2025.12.26)

陳炤華在祈福儀式後表示，學測不僅是學識的競賽，更是心理素質的考驗。他提到「明道的學生在過去三年的學習中，已經累積了紮實的知識根基。今帶領主任們前來祈福，是希望透過信仰的力量，幫助學生在考場上平心靜氣，將平日所學發揮到極致。」

陳陳炤華也特別勉勵考生，「科學麵」的創意不僅是求個好兆頭，更是一種心理暗示，提醒學生在面對理科或邏輯考題時，能擁有如「科學」般的精準與冷靜。他特別提到，玉闕朝仁宮董事長當選人林華翊為明道中學的優秀校友，長期投入教育與社會公益，對於母校的發展更是給予實際行動的支持。透過此次祈福，希望藉由信仰的力量，陪伴考生穩定心神，在考場上發揮最佳實力。

▲祈福儀式中將載滿全校祝福的祈福疏文焚化，象徵將祈願傳遞給文昌帝君等眾神尊(圖／柳榮俊攝2025.12.26)

得知校方特地前往祈福並準備了「科學麵」作為創意供品，家長委員會也對校方的用心表示感謝，認為這種結合創意與傳統的活動，能讓孩子在艱辛的備考過程中感受到溫暖的陪伴與趣味，有助於減輕考前的焦慮感。有家長表示，「很有梗」。一位目標台科大的技高部學生笑說，「看到科學麵就想到台科大，感覺動力滿滿，這比單純的祈禱更有趣，也舒緩了不少壓力。」

林華翊表示，玉闕朝仁宮作為烏日地區的信仰中心，多年來與明道中學維持良好的鄰里關係。廟方對於每年考生祈福活動高度重視，特別準備了加持過的「文昌筆」與「平安符」，預祝考生在作答時能靈感湧現、妙筆生輝。廟方與校方共同祝福所有考生，在接下來的衝刺階段能沈著應試、穩定發揮，最終都能如願錄取理想校系，交出一張漂亮的成績單。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

五月天台中開唱 交通管制與接駁一次看

都市農夫換你當 台中文山環保農園免費招募

中職四星回饋西苑 企業百萬加碼助學弟