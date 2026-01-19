學測第三天／數B題型偏中易！考生評價兩極

▲113學測數學B參考解答。（圖／得勝者文教提供）

[NOWnews今日新聞] 115學年度學科能力測驗數學B科今（19）日登場，多數考生認為，今年數B題型偏向基本觀念與常見題型，整體難度落在「中偏易」，只要能耐心閱讀題目、掌握核心概念，作答並不困難。

針對今年考試，台北市高中數學科教師群表示，讚許考題設計，有數B專屬試題，佔題目數量約四分之一，如第4題、第17題等，若沒有讀過數學B的數學A跨科考生，可能會不知道如何下手。

本次題目各冊分配分別為第一冊（29%）、第二冊（25%）、第3B冊（18.5%）、第4B冊（27.5%）。高中老師群認為，題型數與去年考試相同，題目難易度適中，在每大題中大致有照難易度排列，並建議後續能繼續維持今年的試題難易程度。

得勝者文教預估115年學測數學B測驗五標，頂標估為11級分、前標9級分、均標6級分、後標4級分、底標3級分，和114年學測數學B相比，頂標、前標減少一級分，均標、後標、底標則保持不變。

社群平台上，有考生反應題目比想像中的難，甚至比起數學A還要令人摸不著頭緒，還有人透露考場內三分之二的人都同時站起來提早交卷，「感覺相當絕望」，但也有人認為寫題輕輕鬆鬆、毫無難度。

考生表示，這次數B比原本預想來得平易近人，寫起來相當順手，「尤其是配合題，真的不太刁鑽，看懂題意就可以下筆。」他認為試題中出現不少基本題型，只要平時練習紮實，要拿分並不難，「整體算是蠻有把握的一次考試。」

不過，也有考生對部分題目感到吃力。有考生坦言，整體題型雖然不陌生，但有幾題需要整合較多資訊，「看得懂每一句話，可是合起來要想一下，會卡住幾分鐘。」他指出，有些題目表面看起來是基本題，但實際上要同時判斷多個條件，「時間壓力一來，就會開始猶豫。」

陳姓考生也提到，涉及圖表、座標或條件判斷的題目，雖然沒有超出課綱，但「一旦漏看一個條件，整體方向就會錯」，讓他在考場上必須反覆檢查，影響作答節奏。

