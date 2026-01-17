學測第一天！考生求救英文考試 蔡英文「1句話」神回覆網感動

大學學測今（17）天正式登場！第一天考數學A與自然科是理組考生的戰場，一早考場外就湧進大批家長、老師，準備補給物資，替考生加油，為了備戰學測，有不少考生壓力大，還在社群平台標註前總統蔡英文，喊話希望可以「救救他的英文科」，意外獲得本人幽默回應。

各校加油團聲量大比拚，拉布條、舉看板高喊口號，為考生大力應援，115學年的大學學測約12.1萬人報名，考試第一天決戰理科，今年數學A選考比例達76%、自然科則是66%，仍是歷年選考人數最少的科目。

考生表示保持平常心才會正常發揮，希望能考上頂大，而今天是自然組考科，不少考生都說應該所有自然組都會覺得數A最恐怖。

有學生一大清早就前往考場溫書，也有人匆匆忙忙壓線進入，不只考生壓力大，家長也緊張，仍不忘為孩子信心喊話，「會的都寫對、不會的隨便猜都猜對」，也說會永遠愛孩子，不管他考得怎麼樣。

歷年應試違規最大宗 忘攜帶「有效證件正本」

大考中心指出，未攜帶「有效證件正本」供身分查驗是歷年應試違規最大宗，另外配戴智慧型手錶也NG，因此有學校家長會還特別提供一般型手錶的借用服務，大安高工教務主任陳德貴表示，考生心情會緊張，所以特別買了很多支手錶提供給考生使用。

在考試壓力下，不少考生在社群平台，半開玩笑標註前總統蔡英文，喊話「救救他的英文科目」，沒想到意外獲得本人回應，蔡英文幽默表示，「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試」，還透露自己高中成績也是倒數的，更向考生喊話「一次的考試，只是決定你的學校，並不會決定你的人生」，讓網友直呼這段話很有力量。

考生求助蔡英文，她鼓勵考生相信自己。圖／翻攝自threads

而近來蔡英文更活躍社群threads、IG，除了回應考生求救，更曾在宋仲基PO出香菜口味多力多滋時，大讚「很好的選擇」，甚至副總統蕭美琴和青少年拍流行影片「撒嬌舞」時，她也懂用流行用語「留友看」，短短3字吸引14萬人按讚，網友都說「誰懂在這篇看到蔡英文留這句的衝擊感」。

蔡英文留言引發14萬人按讚。圖／翻攝自threads

台北／王孜筠、張信智 責任編輯／張碧珊

