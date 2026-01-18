學測第一天130件違規！「未帶有效證件」最多

大考中心今天公布學測第一天違規情況，總共有130件違規，其中以考生未攜帶有效證件正本且未於規定時間內送達67件最多。示意圖，非新聞中所提當事人（本報資料照）

大學學科能力測驗17日起連續3天舉行，大考中心今天公布昨天數學A跟自然科違規情況，學測第一天總計有130件違規，其中以考生未攜帶有效證件正本且未於規定時間內送達67件最多，其次為應試時喝水或嚼口香糖等19件。

大考中心今天說明昨天學測第一天違規情況，昨天總計有130件違規情況，其中，考生未攜帶有效證件正本且未於規定時間內送達67件最多，其餘依序為應試時飲水或嚼口香糖等19件，行動電話未完全關機15件，隨身物品發出聲響9件，攜帶關機行動電話6件。

大考中心指出，今天上午英文考試共有6位考生突發傷病，開設5間備用試場，情況包括妥瑞氏症發出聲響影響他人、腹瀉、低血壓、腦震盪等。合計兩天共有138位突發傷病，共開設44間備用考場。

