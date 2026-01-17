學測第2天「北東考生帶傘」！冷空氣1/20報到 局部低溫10度

溫暖天氣即將告一段落，新1波冷空氣下週報到，強度上看強烈冷氣團，預計北部率先降溫，影響最明顯時段落在21日晚間至22日，局部低溫下探10度，高山也有飄雪機會。

中央氣象署預報員劉沛滕表示，下波大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團預估20日到來，在此之前，天氣變化不大。本週末恰逢115年學測，18日各地大致多雲到晴，西半部天氣較穩定，但基隆北海岸、大台北山區、東半部有零星降雨，建議準備雨具。

19日東北季風轉強，迎風面的基隆北海岸、大台北山區將有明顯降雨，桃園以北、東半部也可能有零星降雨，新竹以南仍是多雲到晴。

廣告 廣告

20日起冷空氣南下，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭將有局部大雨，新竹以北雨勢也變明顯，東半部同樣有零星雨勢。迎風面地區21日雨勢更大，最快在22日起減緩，北部和東部屆時仍要注意零星降雨。

此外，冷空氣影響期間，22日有中層水氣通過，中部以北、東北部和東部3000公尺以上的高山有降雪機會。

輕颱洛鞍持續往北方移動，活動範圍以菲律賓東方海面為主。（圖／翻攝自中央氣象署官網）

颱風動態方面，輕颱洛鞍（NOKAEN）17日下午2時的中心位置在北緯13.8度，東經125.1度，以每小時10公里速度，朝北北西前進，其中心氣壓990百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺。氣象署預估輕颱洛鞍活動範圍主要在菲律賓東方海面，北方的東北風冷空氣19日起接近，颱風強度可能略為減弱。

下週冷空氣強度可能達到強烈大陸冷氣團等級，北部率先有感降溫，局部地區下探10度。（圖／中央氣象署提供）

至於溫度變化上，18日北部、東半部22度至24度，中南部約25度至28度，19日受東北季風影響，北部溫度下降2度左右，之後20日明顯受到南下冷空氣影響，北台灣率先降溫，其他地區溫度也會陸續降低。

這波冷氣團或強烈大陸冷氣團影響最有感時刻，預估是在20日晚間至21日，中部以北僅12度，局部地區再下探10度左右，中部為13度，南部和東半部為14度至15度，且低溫將持續到24日清晨，白天起逐漸回溫。

延伸閱讀

力積電569億元出售銅鑼廠！ 與美光結盟搶攻AI記憶體市場

ATM導入AI臉部遮蔽示警 刑事局：有效阻詐

輝達H200遭陸海關封殺 傳供應鏈緊急全面停產