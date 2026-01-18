學測第2天！蔡英文揪考生「對英文答案」 網笑：第一次跟總統對卷子好緊張





115學年度學科能力測驗進入第2天，今天（18日）進行英文、國文綜合能力與國文寫作三科考試。考後有考生將英文考題分享給前總統蔡英文，她也在社群平台回應，笑勸考生「考完就不要再想了」，把心力放在準備明天的考科上，並暖心為考生打氣，「考生們加油！我幫你們打氣！」

蔡英文日前在Threads發文透露，近來收到不少高中生留言「求救英文」，讓她忍不住以自身名字幽默回應，「雖然我叫蔡英文，但我救不了你們的英文考試。」她也安慰考生，其實大家早已做好準備，不需要任何人來「拯救」，最重要的是相信自己，並替即將應試的學測考生加油打氣。蔡英文同時溫暖提醒，「一次的考試，只是決定你就讀的學校，並不會決定你的人生」，相關發言曝光後，引發大量考生與網友共鳴，不少人直呼「被安慰到了」。

廣告 廣告

今天考試後，不少考生心情仍緊繃。蔡英文也在社群平台發文替考生加油打氣，透露「剛剛有人把英文考題傳給我」，並幽默寫下，「前五題是BCBAD嗎？」她隨即暖心勸考生放下包袱，直言「英文考完，就考完了，別再想了」，並提醒明天還有數學B與社會兩科要應試，最後不忘送上祝福，「考生們加油！我幫你們打氣！」貼文一出，再度引發考生熱烈回應，其中前幕僚范綱皓也幽默回應，直呼「總統，你錯了，我要嚴厲指責你」，並用台灣學生耳熟能詳的對答案方式、也就是D以「豬」代稱，指出答案應為BCBA「豬」。

貼文曝光後，留言區瞬間歪樓成「全台對答案大會」，不少網友笑說「人生第一次跟前總統一起對學測考題」、「到底是誰先把考題傳給小英，害我也開始緊張」、「我答案跟她一樣，突然對自己英文多了一點信心」，也有人自嘲「如果不一樣一定是題目問題」、「大考中心現在是不是壓力很大」，整串留言充滿考後解脫的玩笑與自我調侃，替緊繃的學測氣氛增添不少輕鬆笑點。（責任編輯：王晨芝）

（熱門點閱：黃仁勳1月底來台吃輝達尾牙 擬與北市府簽約新總部、續攤「兆元宴」）

在 Threads 查看

更多上報報導

【懶人包】115年學測明登場 考程、試場注意事項、必備物品一次看

學測1/17至1/19登場 應考資訊、試場分配表今起開放查詢

北一女74年來首位男校長 宣布參加明年學測與考生並肩作戰