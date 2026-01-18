學測第2日首節考英文 教師團評析：著重長篇閱讀

鈴聲響起，考生們接連入場，115學年度學測18日邁向第2天，考生們應戰英文、國綜、國寫。位在台北二考區的台師大考場，不少人提早到場做準備。

考生林同學表示，「多少還是有一點緊張，但是心態保持比較重要。」

考生張同學坦言，「就是會怕自己失常、考不好。」

考生湯同學則說：「保持那個穩定的心態。」

考生神情難免緊張，因為國文、英文歷來都是選考人數最多的科目，根據大考中心統計，今年共12.1萬人報考，其中英文科選考人數達到12萬零959人、99.53%；而國文科則是有12萬902人選考，達到99.48%，許多家長、學校也前往考場應援。

廣告 廣告

復興實中學務主任李盈杰說道，「我們覺得透過這樣的鼓勵，其實孩子們可以更有信心。」

不過接連兩天測驗，前一日的「數學A」才被評析中間偏難及難題偏多，需理解的數學觀念比較多，且多選題對學生來說「負擔太大」，是近年最難，也有學生表示心情受影響。

考生林同學說：「昨天數A爆開了，反正就是每科都盡全力考。」

考生蘇同學表示，「社群軟體就一堆都在講數學很難還是怎麼樣，所以就是如果明天還要考的話，今天晚上就不要碰手機。」

考生唐同學則認為，「已經過去了就不要再想它，就是相信自己就好。」

學測第2日，第一節的英文科，大考中心統計，實際到考人數11萬8162位，缺考率2.31%，低於去年。而高中教師團綜合評論試題表示，題型著重長篇閱讀及篇章概念、試題取材橫跨自然科技領域與人文社會等，主題多元兼具生活化與知識性文本。