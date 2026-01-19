學測第3天考數B、社會 大考中心：題目生活化

家長和師長的加油團，一早就到師大附中的考場，為考生加油打氣，大學學測第3天，考試科目為數B和社會，是文組重頭戲，文組學生嚴陣以待，理組的學生到考，多是為了多增加填志願的機會，也有先前特殊選才已經錄取的學生，應考心情格外輕鬆。

考生黃同學表示，「數學不是我的強項，就是盡力就好，接觸多比較雙語類的這樣子，感覺要發展也還可以，畢竟以後都是雙語時代。」

考生陳同學說道，「如果我考的不是很好，我也可以轉文組那一類，就是給自己留一個別的路。」

考生黃同學回應，「壓力當然會就是很小，就是我會想說，可不可以考到更好的學校，就是所以還是會多少準備一點。」

這次學測較特別是，包括台大醫學系等的醫學科系捨去英文科，改採社會科。

家長許小姐認為，「第2堂的話他就是可能是必備的，包括台大醫、中國醫藥醫，他們都有採計這個分數。」

台北市立萬芳高中校長李冠達回應，「我們在各個會議上都會做宣導，那其實除了學生之外，我們家長的部分也會做宣導，開學初宣導的時候，其實孩子可能會覺得時間還比較遠。」

國立台灣師大附中高中校長廖純英指出，「本校考場有一半的學生在我們師大附中，所以我們學校一半的同學，大部分都是理工的，很多孩子今天就都來考，比過去的人數多很多。」

提醒的聲音響起，學生開始考試，根據大考中心統計，數B到考9萬7000多人。

大考中心主任張新仁說明，「實到是97542名，缺考4176名，缺考率是4.11%，低於去（2025）年的4.30%。」

大考中心分析，這次數B試題取材生活化，而且取材來自天文等不同領域，計算量較少，更著重考生的邏輯推理能力，認為難度適中且具有鑑別度；也提醒學測預計2月25日公布成績，2月26日寄發成績單。

