學測第3天考數B、社會 進試場手機須完全關機

（中央社記者許秩維台北19日電）115學年學科能力測驗今天舉行第3天考試，考數學B、社會。大考中心提醒，考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能已關閉，放在臨時置物區的手機應完全關機。

115學年學科能力測驗訂於1月17日至19日舉行，學測共有6考科，考生可自由選考，今天第3天考數學B、社會。

大學入學考試中心表示，具傳輸、通訊、記憶、拍攝、錄影或計算功能的物品（如手機、智慧型手錶、智慧型手環等）、計算機、電子辭典等不可攜帶入座；考生進試場就座前，應確認鐘錶的鬧鈴功能已關閉，放臨時置物區的手機應完全關機（含關閉鬧鈴、震動、提示音等所有功能）。

歷年應試違規最大宗為未攜帶應試有效證件正本，大考中心也請考生務必攜帶應試有效證件正本（身分證、有照片的健保卡、汽機車駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證等其中之一）應試，有效證件不含學生證，健保卡需有照片才是有效證件。

考生如穿戴連帽衣服或使用耳塞，或因個人身體狀況、天氣寒冷而使用帽子、口罩、手套、圍巾、非電子式的傳統暖暖包等，須配合監試人員檢查，在身分查驗時，以不影響辨識面貌為原則。（編輯：蔡佳敏）1150119