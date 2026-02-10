學測答題卷寫無關文字、符號 今年違規924件扣該科1級分

在尼古丁的化學結構畫笑臉、座標圖上則是生氣的臉，2026年學測有924件，在答題卷寫上與答案無關的文字或符號的違規，較2025年大增406件。

大考中心主任張新仁表示，「我們最主要的重點，是這些是違規的，不在於他畫了什麼。」

此違規依規定扣該節考科1級分，在考區提報違規，仍以未帶應試有效證件最多有252件；第2是鈴響後攜帶行動電話未完全關機，按規定都扣該考科1級分。

而某個別報名考生，第1天數A考完，身分證放抽屜就忘了，第2天考英文時發現身分證不見，經監試人員同意離座到走廊通知家長，但就從口袋拿出手機被認定違規，而第3天數B結束前，家長送來報案證明。

大考中心考服處人員表示，「因為是有效證件沒帶，建議扣1級分。手機隨身嘛，所以就建議扣3級分，可是事實上他也沒有打通，因為他的手機沒有繳費 。」

張新仁則說明，「這一個英文就是扣4級分了 。」

該考生英文扣4級分，國綜和國寫扣1級分，影響不小。此外還有1名考生，英文開始20分鐘後逕行入場，經制止仍強行入場，考試處建議取消考試資格，因尚需釐清細節，大考中心決議列入臨時動議再討論。